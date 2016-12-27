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НовостиВ России

Живые ткани начнут печатать в космосе на 3D-принтере

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27 декабря 2016 г., 10:31
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Живые ткани начнут печатать в космосе на 3D-принтере

Уникальный эксперимент пройдет на борту МКС.

Живые ткани начнут печатать на борту Международной космической станции (МКС).

Об этом заявил директор департамента коммерческих проектов в области пилотируемой космонавтики и исследования космического пространства «Роскосмоса» Валентин Уваров.

Он заметил, что уже разработан проект технического задания. На очереди – создание конструкторской документации на научную аппаратуру для эксперимента, сообщает газета «Известия».

«Предстоит трудоемкий и сложный процесс создания и наземной отработки оборудования, включая разработку методики проведения эксперимента и обучения экипажа», – сообщил Уваров.

О конкретной дате проведения эксперимента пока не известно.

Сам по себе процесс будет сродни печати на 3D-принтере методом самосборки живых тканей.

Подобная методика будет востребована в будущем, при межпланетных экспедициях, поскольку человеческий организм в его нынешнем виде не приспособлен для длительного нахождения в космосе под воздействием радиации и других неблагоприятных факторов.

Благодаря новой технологии, органы наиболее подверженные разрушению можно будет заменять на искусственные.
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