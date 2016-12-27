Причинами падения самолета могло быть некачественное топливо и перегрузка.Следствие сосредоточилось на двух версиях катастрофы Ту-154 – причиной могло стать некачественное топливо или перегрузка.
Об этом «Известиям» заявили источники в Центре общественных связей ФСБ России.
Но до окончательных выводов еще далеко.
«Основными рабочими версиями остаются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета», – озвучили в ФСБ все возможные причины аварии.
Одно можно сказать точно – взрыв на борту Ту-154 фактически исключается.
При этом, если говорить о топливе, то эксперты считают, что нужно проверять заправку на столичном аэродроме, поскольку в двигатель самолета подавалось еще топливо, залитое в баки в Чкаловском. Об этом сообщил советник главы Росавиации Павел Михейчев.
Но дозаправка в Адлере также могла повлиять на катастрофу, поскольку самолет взял топлива на все дорогу туда и обратно, что сильно утяжелило лайнер.
Также рассматриваются и дополнительные факторы, как темное время суток, сложные условия самого аэропорта в Сочи и техническое состояние 33-летнего самолета.