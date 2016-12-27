В Липецке большие отключения воды и света

В связи с производством ремонтных работ 28 декабря с 09:00 до 20:00 будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям:

ул. Катукова, 10, 12, 8, 4, 14;ул. Меркулова, 37, 51а. 57, 55, 43;пр-кт. 60 лет СССР, 3, 5, 9а, 7, 11, 15, 19, 20, 21;пр-кт. Победы, 132, 126, 118, 116, 120.Подвоз воды: по заявкам жителей.с 10:00 до 20:00:ул. Гайдара, 9, 11, 4, 7, 5, 2, 3, 2а, 1а, 2б, 2б/1, 2б/2, 13, 15, 19. 17, 21, 23, 25, 8;ул. Адм. Ушакова, 2, 4, 1, 6, 3, 5, 8, 6;ул. Луначарского, 1, 3, 4, 5, 2, 6а;ул. Адм. Нахимова, 1, 3, 5, 2, 2б, 6, 7, 8, 8а, 10, 14;ул. Амурская, 1, 2, 4, 5, 5а;ул. Интернациональная, 53а, 61, 63, 65, 67, 71, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 62, 64, 66;ул. Гагарина, 6, 8, 10, 3, 5, 7;ул. 30 лет Октября, 2, 4, 6, 8;ул. Горняцкая, 1, 3, 4, 6;ул. 4-ой Пятилетки, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10;ул. Кротевича, 7, 8, 9;ул. Шкатова, 1, 3, 4, 7, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 17, 19, 21, 23, 25;частный сектор:ул. Железнодорожная,ул. 2-я Гранитная,ул. Орловская,ул. Короленко;ул. Антипова;ул. Пионерская;пер. Янкина;пер. Весенний;ул. 30 лет Октября.Подвоз воды: по заявкам жителей.Также в связи с производством ремонтно-восстановительных работ на сетях электроснабжения 28 декабря с 09-00 до 16-00 будет отключена электроэнергия в жилых домах частного сектора:ул. Краснодонская,ул. Кошевого,ул. Зелёная,ул. Партизанская,ул. Украинская,ул. Спортивная,пер. Линейный,пер. Сосновый,пер. Моторный.Дополнительную информацию можно получить по тел. 075 и 236-075.