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НовостиОбщество

В Липецке большие отключения воды и света

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0
27 декабря 2016 г., 10:23
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В Липецке большие отключения воды и света

В связи с производством ремонтных работ 28 декабря с 09:00 до 20:00 будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям:

ул. Катукова, 10, 12, 8, 4, 14;
ул. Меркулова, 37, 51а. 57, 55, 43;
пр-кт. 60 лет СССР, 3, 5, 9а, 7, 11, 15, 19, 20, 21;
пр-кт. Победы, 132, 126, 118, 116, 120.
Подвоз воды: по заявкам жителей.
с 10:00 до 20:00:
ул. Гайдара, 9, 11, 4, 7, 5, 2, 3, 2а, 1а, 2б, 2б/1, 2б/2, 13, 15, 19. 17, 21, 23, 25, 8;
ул. Адм. Ушакова, 2, 4, 1, 6, 3, 5, 8, 6;
ул. Луначарского, 1, 3, 4, 5, 2, 6а;
ул. Адм. Нахимова, 1, 3, 5, 2, 2б, 6, 7, 8, 8а, 10, 14;
ул. Амурская, 1, 2, 4, 5, 5а;
ул. Интернациональная, 53а, 61, 63, 65, 67, 71, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 62, 64, 66;
ул. Гагарина, 6, 8, 10, 3, 5, 7;
ул. 30 лет Октября, 2, 4, 6, 8;
ул. Горняцкая, 1, 3, 4, 6;
ул. 4-ой Пятилетки, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10;
ул. Кротевича, 7, 8, 9;
ул. Шкатова, 1, 3, 4, 7, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 17, 19, 21, 23, 25;
частный сектор:
ул. Железнодорожная,
ул. 2-я Гранитная,
ул. Орловская,
ул. Короленко;
ул. Антипова;
ул. Пионерская;
пер. Янкина;
пер. Весенний;
ул. 30 лет Октября.
Подвоз воды: по заявкам жителей.

Также в связи с производством ремонтно-восстановительных работ на сетях электроснабжения 28 декабря с 09-00 до 16-00 будет отключена электроэнергия в жилых домах частного сектора:
ул. Краснодонская,
ул. Кошевого,
ул. Зелёная,
ул. Партизанская,
ул. Украинская,
ул. Спортивная,
пер. Линейный,
пер. Сосновый,
пер. Моторный.
Дополнительную информацию можно получить по тел. 075 и 236-075.
Теги новости: ЛГЭК
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....
27 декабря 2016 г., 10:56
коммунизм уже наступил в Липецке
не пат
27 декабря 2016 г., 10:39
в те далекие но счастливые времена СССР за такие фокусы можно было и срок схлопотать...
Все комментарии (2)
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