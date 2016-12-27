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НовостиПроисшествия

В Липецкой области возбуждено уголовное дело за порчу плодородного слоя земли

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27 декабря 2016 г., 10:13
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В Липецкой области возбуждено уголовное дело за порчу плодородного слоя земли

На чернозем сбросили 30 тонн удобрений.

Усманским межрайонным следственным отделом СУ СК России по липецкой области возбуждено уголовное дело по факту порчи земли в Добринском районе по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 254 УК РФ (загрязнение земли вредными продуктами хозяйственной деятельности вследствие нарушения правил обращения с удобрениями при их хранении, повлекшего причинение вреда окружающей среде).

По данным следствия, на земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 8,5 га сброшено 30 тысяч тонн органо-минерального удобрения пятого класса опасности, из-за чего оказался перекрыт плодородный слой почвы. Согласно результатам лабораторных исследований, в почве превышено содержание химических веществ, имеются отклонения по микробиологическим показателям. Порча плодородной земли повлекла причинение вреда окружающей среды в размере нескольких десятков миллионов рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению экологического преступления.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
Теги новости: экология
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\\\
27 декабря 2016 г., 10:50
да они педе..ты, за порчу земли Русской.
****
27 декабря 2016 г., 10:25
Все на продажу!!! Думают только о наживе, а о следующих поколениях даже не вспоминают....
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