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НовостиБизнес

До Нового Года осталось 5 дней

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2
27 декабря 2016 г., 10:00
405
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Мы решили подвести итоги уходящего года, и поняли, что Вам необходимо увидеть именно это.

Чтобы создать больше Новогоднего настроения наша компания ЗАО "Ремстройсервис" арендовала у город48 этот новостной блок.

Мы не будем использовать его в рекламных целях, а просто поделимся с Вами теплыми Новогодними картинками!

Прежде чем перейти к просмотру, мы хотим напомнить, что до конца этой недели мы дарим возможность Вам и Вашей семье приобрести

квартиру в ипотеку дешевле почти в два раза обычного!

Новогодняя ставка по ипотеке от АО Россельхозбанка и ЗАО Ремстройсервис составит всего 7%! Поздравляем Вас, друзья!

Звоните нам за Вашей квартирой и сэкономьте до 500 000 рублей прямо сейчас 51-63-93.

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Счастливого Нового Года и Рождества!!

Проектная декларация размещена на сайте http://rss48.ru/.

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Ипотека с государственной поддержкой действует в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.03.2015 №220 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из Федерального бюджета российским кредитным организациям и открытому акционерному обществу «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам).

Ипотека с государственной поддержкой действует до 31.12.2016 и предоставляется физическим лицам в рублях Российской Федерации на приобретение у юридического лица готового жилого помещения или жилого помещения, находящегося на этапе строительства, сроком не более 30 лет под 10,9% годовых при первоначальном взносе не менее 20% от стоимости приобретаемого жилого помещения. Сумма кредита от 100 тыс. рублей до 8 млн. руб. (8 млн. руб. для объектов, расположенных на территории Москвы, Московской области, города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 3 млн. руб, для объектов, расположенных на иных территориях РФ). Ставка действует при условии страхования жизни и здоровья. В случае неисполнения обязательств по пролонгации страхования жизни, здоровья заемщиков и имущества, передаваемого Банком в залог, ставка по кредитам увеличивается на 7%.

Процентные ставки для физических лиц на цели приобретения объекта недвижимости (оплаты цены по договору участия в долевом строительстве объекта недвижимости) у ЗАО «Ремстройсервис»1 в рублях РФ.

Ипотечное жилищное кредитование с государственной поддержкой (применимо только при условии соответствия объекта недвижимости, а также иных параметров сделки требованиям данного кредитного продукта)

-Ставка 7% годовых действует на срок от 1 года до 10 лет при первоначальном взносе более 50%;

Надбавка к процентным ставкам: 



  +7,00%

при неисполнении заемщиком и/или солидарными заемщиками обязательства по страхованию жизни и здоровья заемщика и/или по страхованию жилого помещения от риска утраты и повреждения (имущественное страхование) в порядке, установленном кредитным договором



1 При условии проведения расчетов по договорам участия в долевом строительстве и договорам купли-продажи в безналичном порядке на счет ЗАО «Ремстройсервис», открытый в АО «Россельхозбанк». Процентная ставки распространяются на случаи приобретения следующих объектов недвижимости у ЗАО «Ремстройсервис»: Липецкая область, г. Липецк, микрорайон «Университетский». Жилой комплекс. Многоквартирное жилое здание № 49, № 50, № 51.

Информация действительна на декабрь 2016 года.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная). Реклама.

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