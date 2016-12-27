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НовостиОбщество

Загоны для курильщиков не понравились липчанам

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0
27 декабря 2016 г., 09:07
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Загоны для курильщиков не понравились липчанам

Идея провалилась.

На сервисе гражданских инициатив «Портал неравнодушных» завершено обсуждение предложения об установке в Липецке пластиковых будок для курильщиков. Идею на рассмотрение вынес Андрей Овчинников.

За три недели обсуждения предложение собрало всего лишь 124 положительных отклика. Таким образом инициатива не прошла минимальный порог в 500 голосов для рассмотрения идеи на уровне власти Липецка.

Напомним, что автор предлагал ужесточить борьбу с эгоистичными любителями табака курение (грамматика, пунктуация и орфография автора сохранены — прим.ред.) в общественных местах.

- Много раз я и тысячи людей сталкиваются с тем, что когда идешь по улице в потоке людей и около тебя беспощадно дымят этот вонючий резкий дым сигарет. И это все происходит около входов в Торговые Центры, на остановках, во дворах, да и вообще по всюду. Такое ощущение, что у нас город не лип, а табачных плантаций. И самое конечно возмутимое, что курящие эгоисты не стесняются не матерей с маленькими детьми, не женщин пожилого возраста, да и вообще никого, курят себе стоят а ты дыши и нюхай! Конечно не каждый может подойти и сделать замечание, поэтому некоторые и становятся участниками пассивного курение, а как известно пассивное курение вреднее всего. Мне вот лично становиться плохо когда я сталкиваюсь с этим дымом и много таких людей. Почему бы в нашем городе не сделать строго отведенные места для курильщиков, например сделать какие нибудь дешевые, пластмассовые беседки, в которых можно покурить и не доставлять остальным людям дискомфорт! Поставить их в разных местах по всему городу и только в них можно было бы курить. Закрыть табачные лавки, особенно в близи от школ и детских садов, реализовать продажу табака только в крупных магазинах, делать пропаганду о вреде курения с помощью плакатов, листовок и тд. А так же ужесточить штрафы для курильщиков в общественных местах, особенно на остановках и входах в магазины, - считает Андрей Овчинников.
Теги новости: Предложение, инициатива, транспорт
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Бомж
27 декабря 2016 г., 10:58
Дайте закурить люди добрые
житель
27 декабря 2016 г., 10:55
Сам курил более 20 лет. Бросил. Сейчас очень чувствую табачный дым, он реально раздражает. Однозначно против курения в подъездах (кстаи это запрещено законодательно). Ранее, когда курил, всегда отходил в сторону от скоплений людей, и многие так делали. Сейчас не знаю.
для Липчанам
27 декабря 2016 г., 10:51
соглашусь с Бабушкой, для людей с заболеваниями легких запах парфюма - это большой вред, да и для здорового человека запах дешевого парфюма может привести к удушью...и что? срочно запрещаем пользоваться парфюмом? а для "Липчанам"...а кто вы такой, чтобы приравнивать людей к стаду скота? вас выхлопные газы не травят? или вы такой прямо здоровый приздоровый и правильный, что имеете право судить и разделять людей?
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