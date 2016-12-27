Две женщины пострадали в дорожных авариях

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области было зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 2 человека.

Как соощает УГИБДД по Липецкой области, 26 декабря в Липецке на Универсальном проезде 37-летний водитель «Дэу-Нексии» по предварительным данным выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Ладой-Грантой» под управлением 58-летнего мужчины. В результате 26-летняя пассажирка второго автомобиля получила травму, и после оказания помощи была отпущена.

В Грязинском районе в 10.40 на автодороге Ярлуково – Малей – примыкание к дороге Орел – Тамбов «ВАЗ-2109» под управлением 27-летней женщины столкнулся с «Шевроле» под управлением 30-летнего мужчины. В результате водитель «девятки» получила травму, и после оказания помощи была отпущена.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 868 нарушений ПДД, среди них – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 11, превышение скорости – 401, неиспользование ремней безопасности – 52, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 72.