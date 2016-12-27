Липчане на 50 внедорожниках устроили трофи-рейд (ВИДЕО)

Липецкие автолюбители совершили путешествие до Тамбовской области

Липецкий клуб внедорожников «Нива» организовал автотуристический рейд до села Стеньшино Петровского района.В гонке приняли участие порядка 50 ВАЗовских «Нив» и внедорожников других марок.Село Стеньшино было выбрано не случайно. Здесь растут единственная в Черноземье роща туй. Это остатки старого барского сада, посаженного в позапрошлом веке. Автотуристы устроили автоэкскурсию в это уникальное место, а сам рейд назвали «Туёвая покатушка».