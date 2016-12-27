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НовостиОбщество

Липчане на 50 внедорожниках устроили трофи-рейд (ВИДЕО)

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0
27 декабря 2016 г., 08:34
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Липчане на 50 внедорожниках устроили трофи-рейд (ВИДЕО)

Липецкие автолюбители совершили путешествие до Тамбовской области

Липецкий клуб внедорожников «Нива» организовал автотуристический рейд до села Стеньшино Петровского района.

 В гонке приняли участие порядка 50 ВАЗовских «Нив» и внедорожников других марок.

Село Стеньшино было выбрано не случайно. Здесь растут единственная в Черноземье роща туй. Это остатки старого барского сада, посаженного в позапрошлом веке. Автотуристы устроили автоэкскурсию в это уникальное место, а сам рейд назвали «Туёвая покатушка».

Теги новости: гонка
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