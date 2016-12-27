Липецкая область вошла в десятку лучших по лесовосстановлению

В России подведены итоги работ по лесовосстановлению в 2016 году

2016 год был объявлен в России "Годом лесовосстановления", и работам по лесовосстановлению было уделено особое внимание. Работы по лесовосстановлению на территории Российской Федерации в этом году были выполнены на общей площади 781,1 тыс. га, что составляет 102,2% от плана, в том числе на арендованных лесных участках - на площади 636 тыс. га. В том числе искусственное лесовосстановление выполнено на площади 178,4 тыс. га, комбинированное лесовосстановление - на площади 17,3 тыс. га. Наибольший объём работ по лесовосстановлению выполнен в Иркутской области на площади 121 тыс. га, в Архангельской области - 62,7 тыс. га, в Хабаровском крае - 51,7 тыс. га, в Вологодской области 50,3 тыс. га, в Красноярском крае - 46,8 тыс. га, в Республике Коми - 33,8 тыс. га, в Пермском крае - 31,9 тыс. га, в Кировской области - 29, 8 тыс. га, в Республике Бурятия - 27,1 тыс. га, в Амурской области - 22,6 тыс. га. Десятью лучшими субъектами РФ, выполнившими в полном объеме работы по лесовосстановлению, стали Липецкая область, Нижегородская область, Московская область, Республика Башкортостан, Сахалинская область, Тверская область, Тамбовская область, Ленинградская область, Новосибирская область и Республика Карелия. Десятью худшими субъектами РФ, не выполнившими в полном объеме работы по лесовосстановлению, стали Приморский край - план выполнен на 56,7%, Республика Саха (Якутия) - 59,3%, Мурманская область - на 61,3%, Свердловская область - 63,4%, Республика Калмыкия - на 65,3%, Забайкальский край - 69,6%, Рязанская область - 78,6%, Курганская область - на 81,0%, Тюменская область - на 87,4% и Республика Алтай - на 89,0%.