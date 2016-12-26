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НовостиОбщество

Липецкий спорт живее воронежского

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0
26 декабря 2016 г., 20:47
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Липецкий спорт живее воронежского

Составлен рейтинг регионов.

Издание «Советский спорт» представило отраслевой для своей титульной тематики рейтинг. В «Советском спорте» регионы ранжировали по уровню развития спорта.

Липецкая область оказалась на 46 строчке спортивного рейтинга, или во второй его половине. Для сравнения среди регионов Центрального Черноземья у Белгородской области — 32 место, Воронежская область — 69 строка, Курская область — 56 позиция, Тамбовская область — 34 строчка.

Основным критерием стало число объектов спортивной инфраструктуры и их состояние, количество турниров регионального, федерального, международного уровня, проводимых в регионах, общее число команд, выступающих на постоянной основе в соревнованиях регионального и федерального уровня. Отдельно экспертный совет оценил многочисленные количественные и качественные факторы, в том числе доля населения региона, активно занимающегося спортом, доля населения, сдавшая нормы ГТО, и многое другое.
Теги новости: рейтинг
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