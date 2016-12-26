Почти 19 тысяч автомобилей "Лексус" отзовет из России завод-производитель

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В Росстандарт поступила информация от ООО «Тойота Мотор» о проведении добровольного отзыва 18757 транспортных средств марки Toyota (Lexus NX 200), (Lexus NX 200t), (Lexus NX 300h)

Отзыву подлежит 18757 транспортных средства из них 11 398 транспортных средств марки Toyota (Lexus NX 200), (Lexus NX 200t) и 1 619 транспортных средств (Lexus NX 300h), реализованные с 11 сентября 2014 г. по настоящее время с VIN-кодами согласно приложению, сообщает Росстандарт.Автомобили Toyota (Lexus NX 200), (Lexus NX 200t), (Lexus NX 300h) оборудованы функцией удержания тормозов, которая сохраняет давление в рабочих тормозных цилиндрах. Функция удерживания тормозов автоматически отключается, когда транспортное средство трогается с места. Конструкцией системы тормозов предусмотрена автоматическая деактивация функций удерживания тормозов и включение стояночной тормозной системы с подачей звукового сигнала и выведением информационного сообщения на приборном щитке при определенных условиях, например, при оттягивании водительского ремня безопасности во время работы функции удерживания тормозов.В связи с некорректным программированием блока управления тормозной системы, существует вероятность того, что стояночный тормоз не будет автоматически активирован, не смотря на наличие вышеуказанных условий. В ситуации, когда трансмиссия будет находится в режиме «Паркинг», существует вероятность того, что автомобиль может начать двигаться вперед или назад, что в свою очередь, может повысить риск возникновения аварийной ситуации.Уполномоченные дилеры ООО «Тойота Мотор» уведомят владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки информационных писем и/или по телефону о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.Тем временем, владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь письма, определить, попадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив VIN-код их автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.На всех транспортных средствах Toyota Toyota (Lexus NX 200), (Lexus NX 200t), (Lexus NX 300h) будет выполнено обновление программного обеспечения блока управления тормозной системы.Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.Программа отзыва согласована с Росстандартом.