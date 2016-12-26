Липецкая вечЁрка: 26 ноября

Отчет мэра, противные корпоративы и вердикт «Елецкому».Предоставляем вашему вниманию обзор самых интересных событий Липецка и региона по мнению интернет-пользователей в понедельник, 26 декабря.
Авиакатастрофа у Сочи потрясла всю Россию. Липецк не остался в стороне от общей трагедии. В городе отменили утренники. Тем временем выяснилось, что при падении Ту-154 погиб сын липецкого артиста.
Хотя не менее интересными липчанам оказались и дела насущные.Гости корпоративов уже оставляют свои впечатления от праздников. Далеко не лестные.
Обратная ситуация в мэрии Липецка. Там в настоящее и будущее смотрят глубоко позитивно, или как мэр и спикер провели совместную встречу.
К слову, мэр Липецка сегодня — основной ньюсмейкер. Глава города назначил своего нового заместителя по социальным вопросам. Кандидатура была предсказуема.
Логичен и ответ по вопросу развития транспортного сообщения с «Елецким»: денег нет...