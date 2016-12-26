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НовостиОбщество

Липецкая вечЁрка: 26 ноября

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26 декабря 2016 г., 19:22
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Липецкая вечЁрка: 26 ноября

Отчет мэра, противные корпоративы и вердикт «Елецкому».

Предоставляем вашему вниманию обзор самых интересных событий Липецка и региона по мнению интернет-пользователей в понедельник, 26 декабря.

Авиакатастрофа у Сочи потрясла всю Россию. Липецк не остался в стороне от общей трагедии. В городе отменили утренники. Тем временем выяснилось, что при падении Ту-154 погиб сын липецкого артиста.

Хотя не менее интересными липчанам оказались и дела насущные.Гости корпоративов уже оставляют свои впечатления от праздников. Далеко не лестные.

Обратная ситуация в мэрии Липецка. Там в настоящее и будущее смотрят глубоко позитивно, или как мэр и спикер провели совместную встречу.

К слову, мэр Липецка сегодня — основной ньюсмейкер. Глава города назначил своего нового заместителя по социальным вопросам. Кандидатура была предсказуема.

Логичен и ответ по вопросу развития транспортного сообщения с «Елецким»: денег нет...
Теги новости: Обзор, события
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