Глава Липецка объехал новогодний город

Сегодня состоялся традиционный предновогодний объезд города чиновниками мэрии.

Возглавлял "инспекцию" глава Липецка Сергей Иванов. Главным образом мэра и его помощников интересовало новогоднее убранство и освещение областного центра.В целому увиденным Сергей Иванов остался доволен, хотя и отметил ряд недостатков. Например, мэру не понравилось то, что ряд улиц общественных зданий оказались без праздничного убранства. В частности, педагогический университет украшала всего одна гирлянда, небрежно обмотанная вокруг ёлки у входа. Совершенно безликой была улица Студеновская. Недостаточно нарядной оказалась площадь у ДК Свободный Сокол. Если же говорить о предприятиях торговли, то лучшими оказались те, что и в прошлом году: магазин Эталон на улице Плеханова и ТРЦ Евразия.- Некоторые торговые предприятия отказались украшать торговые помещения, ссылаясь на отсутствие средств, - сообщил мэру один из подчиненных.- Очевидно, предприниматели не знают, что увеличение на месяц тротуара торговых комплексов и благоустройство увеличивают приток покупателей на 20-25 процентов, - поделился с подчиненными данными маркетинговых исследований Сергей Иванов.Глава Липецка выступил с инициативой сделать последующего года центром новогодних гулярий площадь Петра Великого.Во время обезда председатель департамента градостроительства и архитектуры Галина Строкова сообщила GOROD48 о том, что завтра на площадке у Комсомольского пруда липчане увидят новую новогоднюю инсталляцию: квартет снеговиков-музыкантов.