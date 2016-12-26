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НовостиОбщество

Глава Липецка объехал новогодний город

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26 декабря 2016 г., 17:53
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Глава Липецка объехал новогодний город

Сегодня состоялся традиционный предновогодний объезд города чиновниками мэрии.

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Возглавлял "инспекцию" глава Липецка Сергей Иванов. Главным образом мэра и его помощников интересовало новогоднее убранство и освещение областного центра.

В целому увиденным Сергей Иванов остался доволен, хотя и отметил ряд недостатков. Например, мэру не понравилось то, что ряд улиц общественных зданий оказались без праздничного убранства. В частности, педагогический университет украшала всего одна гирлянда, небрежно обмотанная вокруг ёлки у входа. Совершенно безликой была улица Студеновская. Недостаточно нарядной оказалась площадь у ДК Свободный Сокол. Если же говорить о предприятиях торговли, то лучшими оказались те, что и в прошлом году: магазин Эталон на улице Плеханова и ТРЦ Евразия.

- Некоторые торговые предприятия отказались украшать торговые помещения, ссылаясь на отсутствие средств, - сообщил мэру один из подчиненных.

- Очевидно, предприниматели не знают, что увеличение на месяц тротуара торговых комплексов и благоустройство увеличивают приток покупателей на 20-25 процентов, - поделился с подчиненными данными маркетинговых исследований Сергей Иванов.

Глава Липецка выступил с инициативой сделать последующего года центром но
вогодних гулярий площадь Петра Великого.

Во время обезда председатель департамента градостроительства и архитектуры Галина Строкова сообщила GOROD48 о том, что завтра на площадке у Комсомольского пруда липчане увидят новую новогоднюю инсталляцию: квартет снеговиков-музыкантов.
Теги новости: Новогодние праздники
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Ваши комментарии
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нн
26 декабря 2016 г., 21:33
Ваше имя, Понаехали колхозники Городом управлять,превращают Липецк в деревню=
во первых ты и сам колхоз, а во вторых Липецк никогда и не был городом с большой буквы, если только когда Наролин у власти стоял!
скиф
26 декабря 2016 г., 21:32
у входа в баню на неделина класное дерево!!!!
И.
26 декабря 2016 г., 21:32
А ничего,что сегодня быд день ТРАУРА!!!! А МЭР праздничные украшения проверял,все включили праздничную иллюминация !!!! Ничего святого!!!! Откуда же взяться патриотизму,состраданию и дрброте!!! Что передадим детям!!!! Как не стыдно!!!!
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