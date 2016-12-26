Искать:
26
Понедельник, 26 декабря 2016 г.17:54
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиОбщество

Оспорить запрет на работу свалки не удалось

Рекомендую
0
26 декабря 2016 г., 17:31
127
Изменить шрифт
Оспорить запрет на работу свалки не удалось

У предприятия аннулировали лицензию на осуществление деятельности по обращению с отходами.

Смотреть фото
Как сообщает пресс-служба Управления Росприроднадзора, ранее, в ходе контрольно-надзорных мероприятий в отношении ООО «ЛэндГринЭко», эксплуатирующего полигон ТБО в Елецком районе Липецкой области, Управлением Росприроднадзора по Липецкой области был выявлен ряд грубых систематических нарушений природоохранного законодательства, среди которых нарушения условий лицензии на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса опасности, способствовавшие возгоранию полигона.

12 августа  Арбитражный суд Липецкой области принял решение об удовлетворении заявленных Управлением Росприроднадзора по Липецкой области требований об аннулировании выданной обществу лицензии на осуществление деятельности по обращению с отходами.

Не согласившись с данным решением, ООО «ЛэндГринЭко» была подана апелляционная жалоба.

21 декабря Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев апелляционную жалобу ООО «ЛэндГринЭко», признал решение Арбитражного суда Липецкой области законным и обоснованным.
Теги новости: Росприроднадзор, свалка, Елец
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

«Чувство выздоровления - одно из самых сладостных».
«Чувство выздоровления - одно из самых сладостных».

Новости по теме

Структура Министерства обороны задолжала за негативное воздействие на окружающую среду
Структура Министерства обороны задолжала за негативное воздействие на окружающую среду
24.05.2016 09:19:54
3
915
За ограничение доступа к реке предприятие накажут на 200 тысяч рублей
За ограничение доступа к реке предприятие накажут на 200 тысяч рублей
03.06.2016 09:43:48
7
1885
За загрязнение почвы 435 тоннами бытовых отходов наложен штраф в 150 тысяч рублей
За загрязнение почвы 435 тоннами бытовых отходов наложен штраф в 150 тысяч рублей
07.07.2016 16:47:37
3
1574
Муниципальное предприятие заплатит 10,5 миллионов за нанесённый природе вред
Муниципальное предприятие заплатит 10,5 миллионов за нанесённый природе вред
15.07.2016 13:31:03
5
1658
От липчан поступило 158 жалоб на свалки, загрязнение воздуха и воды
От липчан поступило 158 жалоб на свалки, загрязнение воздуха и воды
20.10.2016 08:26:40
4
1475
Ваши комментарии
Добавить комментарий
2016 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Сопровождение и развитие портала - Интаро