Оспорить запрет на работу свалки не удалось

У предприятия аннулировали лицензию на осуществление деятельности по обращению с отходами.

Как сообщает пресс-служба Управления Росприроднадзора, ранее, в ходе контрольно-надзорных мероприятий в отношении ООО «ЛэндГринЭко», эксплуатирующего полигон ТБО в Елецком районе Липецкой области, Управлением Росприроднадзора по Липецкой области был выявлен ряд грубых систематических нарушений природоохранного законодательства, среди которых нарушения условий лицензии на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса опасности, способствовавшие возгоранию полигона.12 августа Арбитражный суд Липецкой области принял решение об удовлетворении заявленных Управлением Росприроднадзора по Липецкой области требований об аннулировании выданной обществу лицензии на осуществление деятельности по обращению с отходами.Не согласившись с данным решением, ООО «ЛэндГринЭко» была подана апелляционная жалоба.21 декабря Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев апелляционную жалобу ООО «ЛэндГринЭко», признал решение Арбитражного суда Липецкой области законным и обоснованным.