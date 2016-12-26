Оспорить запрет на работу свалки не удалось

У предприятия аннулировали лицензию на осуществление деятельности по обращению с отходами.
12 августа Арбитражный суд Липецкой области принял решение об удовлетворении заявленных Управлением Росприроднадзора по Липецкой области требований об аннулировании выданной обществу лицензии на осуществление деятельности по обращению с отходами.
Не согласившись с данным решением, ООО «ЛэндГринЭко» была подана апелляционная жалоба.
21 декабря Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев апелляционную жалобу ООО «ЛэндГринЭко», признал решение Арбитражного суда Липецкой области законным и обоснованным.