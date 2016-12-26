В Липецкой области 30 человек умерли от пневмонии

В январе – ноябре зарегистрировано 4884 случая внебольничных пневмоний, из них 30 с летальным исходом (позднее обращение, сопутствующие хронические заболевания).

В ноябре этого года ситуация по внебольничным пневмониям осложнилась, зарегистрировано 774 случая, что в 1,7 раза больше, чем за ноябрь 2015 года, 25% случаев имели микоплазменную этиологию, сообщает пресс-центр Управления Роспотребнадзора по Липецкой области.Ситуация по коклюшу также оценивается как неблагополучная, текущий год является пиковым в фазе подъема эпидемиологического процесса, который имеет трёхлетнюю цикличность. Болеют как не привитые (59,4%), главным образом по причинам возрастного характера и отказов, так и привитые (40,6%) преимущественно старше 7 лет, что обусловлено утратой иммунитета.Всего за январь – ноябрь текущего года зарегистрировано 254813 случаев инфекционных и паразитарных заболеваний. По сравнению с 2015 году уровень общей инфекционной заболеваемости вырос на 6,1% (22040,9 и 20780,4 на 100 тысяч населения соответственно), рост заболеваемости отмечен по 10 нозологиям, по большинству нозологий (32) продолжалось снижение и стабилизация показателей на относительно низком уровне, не регистрировалась 54 нозологии.Отмечен рост заболеваемости сальмонеллезом – 526 случаев (на 14,3%), коклюшем – 333 случая, ветряной оспой – 5218 случаев (на 13,1%), ОРВИ – 220833 случая (на 6,2%), внебольничными пневмониями – 4884 случая (на 20,5%), обращаемости по поводу покусов клещами – 4594 случая (на 17,8%), микроспорией - 975 случаев (на 24,2%), чесоткой – 218 случаев (на 40,9%), энтеробиозом – 2281 случай (на 12,9%) и др.В ноябре показатели заболеваемости ОРВИ (21179 случаев, 1831,9 на 100 тысяч) были ниже пороговых уровней во всех группах населения и не превышал показатели 2015 г. Этиологически сезонный подъем заболеваемости был обусловлен вирусами парагриппа, аденоврусами, РС. В настоящее время отмечается включение в циркуляцию вируса гриппа A(H3N2), подъем заболеваемости с превышением эпидемических порогов на ряде территорий более чем на 10% и более. В Липецке и 4 территориях Постановлениями Главного государственного санитарного врача по Липецкой области и его заместителей введены ограничительные противоэпидемические мероприятия.За 11 месяцев текущего года зарегистрированы 526 случаев сальмонеллезов. Фактором риска заболевания является употребление продукции птицеводства (61%), а для детей раннего возраста, кроме того, контакт с инфицированными взрослыми.Заболеваемость острыми кишечными инфекциями (сумма) (399,9 на 100 тысяч) – ниже января – ноября 2015 г. на 10,0%, кишечными инфекциями неустановленной этиологии (274,0 на 100 тысяч) – на 8,6%, острыми кишечными инфекциями установленной этиологии (122,4) – на 13,7%, в т.ч. ОКИ вирусной этиологии (71,1) – на 19,5%.Заболеваемость энтеровирусными инфекциями (ЭВИ) была ниже уровня аналогичного периода 2015 г. на 17,5% (75 случаев, 6,5 на 100 тысяч). Долевое участие детей – 84,0%, преобладающая клиническая форма – серозные менингиты (56,0%). Имели место заносы в детские образовательные учреждения без распространения (49,9% заболевших – организованные дети).Отмечено снижение показателей заболеваемости всеми формами гемоконтактных вирусных гепатитов. Зарегистрированы 7 случаев острого ВГВ (0,6 на 100 тысяч, в 2015 г – 9 случаев), 8 случаев острого ВГС (0,7 на 100 тысяч, в 2015 г. – 14 случаев), заболеваемость хроническим ВГВ (133 случая, 11,5 на 100 тысяч) снизилась на 4 случая; заболеваемость хроническим ВГС (506 случаев, 43,8 на 100 тысяч) – на 13,5%.Заболеваемость впервые выявленным туберкулезом (354 случая) – ниже уровня соответствующего периода 2015 г. на 20,5%.Отмечается улучшение ситуации по ВИЧ-инфекции, зарегистрировано 358 случаев (снижение на 34,7%). Наиболее неблагополучной остается ситуация в г. Липецке, где зарегистрировано 240 случаев (67% от числа всех впервые выявленных). Наркотический путь инфицирования составил 54,6%, не исключали как наркотический так и половой путь передачи – 8,9% лиц, рост полового пути инфицирования до 36,5% оценивается как негативная тенденция, связанная с риском распространения инфекции вне наркотического сообщества.Несмотря на снижение интенсивности эпизоотического процесса бешенства (44 случая заболеваний животных за 11 месяцев 2016 года против 227 в 2015 году, ситуация по бешенству остается наряженной. Продолжался комплекс мероприятий по борьбе с бешенством животных. На 01.12.2016 г. иммунизировано 161 989 животных (87835 – собаки, 74154 – кошки. Отловлено 7327 бездомных животных, отстреляно 3516 лисиц, плотность лис на территориях не превышает эпизоотологически безопасного уровня (1 особь на 1000 га охотугодий).Обращаемость за антирабической помощью пострадавших от животных снизилась на 23,3%, но остается высокой (4354 человек).За 11 месяцев с покусами клещом обратились 4594 человека, что превышает уровень 2015 г. на 17,8%, из них 26,2% – дети. Исследованы 64% клещей, снятых с пострадавших (инфицированность – 16,3%). Зарегистрировано 30 случаев иксодового клещевого боррелиоза (снижение в 2,8 раза). Акарицидные обработки активизированы, охвачены 525,5 га территорий массовых посещений, оздоровительных организаций (в 2015 г. – 268,4 га).Кроме того, зарегистрировано: по одному случаю кори, трихофитии, альвеококкоза, дирофиляриоза; по 3 случая – гемофильной инфекции, лихорадки Западного Нила, геморрагической лихорадки с почечным синдромом, трихинеллеза; по 4 случая – острого вялого паралича, эхинококкоза; по 5 случаев – иерсинеоза, поствакцинального осложнения; по 6 случаев – менингококковой инфекции, токсоплазмоза; по 7 случаев – острого вирусного гепатита В, острого вирусного гепатита Е; 8 случаев острого вирусного гепатита С; 22 случая острого вирусного гепатита А.Осенний период текущего года характеризуется высокой численностью грызунов на большей части территории области. Численность грызунов превысила средние многолетние значения в 1,6 – 2 раза. Активные очаги геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) с инфицированностью грызунов от 5 до 25% выявлены на 8 территориях. Как следствие, ожидается рост спорадической заболеваемости населения природно-очаговыми инфекциями, в т.ч. ГЛПС. Дератизационные мероприятия в отсутствии вакцин против ГЛПС остаются приоритетным направлением в профилактике.