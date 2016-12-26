В Липецке в следующем году капитально отремонтируют 47 улиц

Глава Липецка поставил задачу начинать ремонты дорог не осенью, а весной.

Сегодня на планерке у главы Липецка Сергей Иванов ещё раз подтвердил ранее озвученную сумму в один миллиард рублей, которую получит муниципалитет в следующем году.Пока же глава Липецка призвал департамент транспорта, дорог и благоустройства активно взяться за составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт 47 дорог общей стоимостью 774 млн рублей.-Эту работу нужно сделать зимой, чтобы ремонт дорог в городе начинался в это время, а не осенью, - призвал подчиненных мэр.Первый заместитель главы Липецка Евгений Губанов сообщил о том, что в городе завершено строительство дороги по улице Стаханова и заканчивается укладка асфальта в микрорайоне Елецкий.