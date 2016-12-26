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НовостиОбщество

В Липецке в следующем году капитально отремонтируют 47 улиц

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1
26 декабря 2016 г., 15:45
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Глава Липецка поставил задачу начинать ремонты дорог не осенью, а весной.

Сегодня на планерке у главы Липецка Сергей Иванов ещё раз подтвердил ранее озвученную сумму в один миллиард рублей, которую получит муниципалитет в следующем году.

Пока же глава Липецка призвал департамент транспорта, дорог и благоустройства активно взяться за составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт 47 дорог общей стоимостью 774 млн рублей.

-Эту работу нужно сделать зимой, чтобы ремонт дорог в городе начинался в это время, а не осенью, - призвал подчиненных мэр.

Первый заместитель главы Липецка Евгений Губанов сообщил о том, что в городе завершено строительство дороги по улице Стаханова и заканчивается укладка асфальта в микрорайоне Елецкий.
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Ваши комментарии
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Неавтофанат
26 декабря 2016 г., 17:51
В 1918 году был принят европейский отсчет времени, т.н. новый стиль. Пришло время отодвинуть календарь на месяцы вперёд и считать апрель ноябрём, тогда точно успеют с ремонтом дорог, если деньги придут в январе (августе по новому исчислению).
Дожили
26 декабря 2016 г., 17:44
Те улицы ,где живут наши господа .Королевы и подобные
незнайка
26 декабря 2016 г., 17:35
где найти информацию, какие улицы планируют отремонтировать?
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