Историю Липецка хотят сделать обязательным предметом

Чтобы День города не был пустым алкофестивалем.Пользователь сервиса гражданских инициатив « Портал неравнодушных» Андрей Овчинников вынес на суд интернет-активистов предложение об обязательном изучении истории Липецка в школах. Его предлагается включить в программу для 9-11 классов.
- Нужно дать больше патриотического воспитания нашему поколению. Я считаю что будет полезен обязательный урок "История Липецка" для старшеклассников нашего города. К этой идеи я пришел из-за лицемерия и не образованности наших жителей. Многие орут во все горло "Я люблю Липецк, Это самый лучший город и тд.". Но то, что эти "любители" мусорят по всюду в самом лучшем городе мы уже привыкли. Я хочу, чтобы будущие старшеклассники шли на день города, зная его историю и основание, и уважали это, а не шли на праздник как на алкофестиваль. К сожалению многие взрослые далеко не пример… - делает печальный вывод Андрей Овчинников.
Предложение об изучении истории Липецка в школах будет находиться на стадии народного голосования до середины января. Если к этому сроку инициатива наберет свыше 500 положительных откликов, то она поступит на рассмотрение в отраслевые органы власти Липецка.