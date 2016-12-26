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НовостиОбщество

Историю Липецка хотят сделать обязательным предметом

Рекомендую
2
26 декабря 2016 г., 15:10
2
372
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Историю Липецка хотят сделать обязательным предметом

Чтобы День города не был пустым алкофестивалем.

Пользователь сервиса гражданских инициатив « Портал неравнодушных» Андрей Овчинников вынес на суд интернет-активистов предложение об обязательном изучении истории Липецка в школах. Его предлагается включить в программу для 9-11 классов.

- Нужно дать больше патриотического воспитания нашему поколению. Я считаю что будет полезен обязательный урок "История Липецка" для старшеклассников нашего города. К этой идеи я пришел из-за лицемерия и не образованности наших жителей. Многие орут во все горло "Я люблю Липецк, Это самый лучший город и тд.". Но то, что эти "любители" мусорят по всюду в самом лучшем городе мы уже привыкли. Я хочу, чтобы будущие старшеклассники шли на день города, зная его историю и основание, и уважали это, а не шли на праздник как на алкофестиваль. К сожалению многие взрослые далеко не пример… - делает печальный вывод Андрей Овчинников.

Предложение об изучении истории Липецка в школах будет находиться на стадии народного голосования до середины января. Если к этому сроку инициатива наберет свыше 500 положительных откликов, то она поступит на рассмотрение в отраслевые органы власти Липецка.
Теги новости: Предложение, инициатива, школа, образование, история
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Ваши комментарии
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родитель
26 декабря 2016 г., 15:24
Стесняюсь спросить, а каким уроком эту историю впендюрить в школу? Десятым или одиннадцатым? Между пятым и шестым репетитором?
Если есть предмет нужные презентации, а это куда? с 00:00 до 3:30 утра?
С умы сошел гражданин? или детей нет
У НАС
26 декабря 2016 г., 15:19
Мэр прописки не имеет, а Андрюха хочет ещё чтобы историю изучали.
Все комментарии (2)
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