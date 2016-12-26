Липчанка отсудила внушительную автостраховку

Сначала ей заплатили только мизер от ущерба.

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение по спору руководительницы крестьянско-фермерского хозяйства и компании страхования. Женщина из села Куймань Лебедянского района пошла в ведомство, чтобы добиться максимальной выплаты по автостраховке.Как указано в решении суда, 16 апреля «КамАЗ» главы крестьянского фермерского хозяйства попал в серьезное ДТП. Авария принесла транспорту разрушений на 1 млн 165 тысяч рублей, утрата товарной стоимости оценена в 168 923 рубля. При этом авто было застраховано по КАСКО. Страховщики оценили повреждения авто ниже стоимости фактического ремонта и выплатили девушке всего 384 353 рубля. Конечно, с таким положением дел бизнес-леди из Куймани не согласилась и направила претензию в адрес страховой компании, но там к ее доводам остались глухи. Тогда предпринимательница решили идти в суд.Арбитражный суд Липецкой области вынес решение в пользу автовладелицы. Страховой компании придется на законных основаниях доплатить еще 801 057 рублей. Кроме того, на ответчика легла обязанность покрыть расходы по пошлине и услуги представителя.