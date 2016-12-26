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НовостиОбщество

Липчанка отсудила внушительную автостраховку

Рекомендую
1
26 декабря 2016 г., 15:03
5
1798
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Липчанка отсудила внушительную автостраховку

Сначала ей заплатили только мизер от ущерба.

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение по спору руководительницы крестьянско-фермерского хозяйства и компании страхования. Женщина из села Куймань Лебедянского района пошла в ведомство, чтобы добиться максимальной выплаты по автостраховке.

Как указано в решении суда, 16 апреля «КамАЗ» главы крестьянского фермерского хозяйства попал в серьезное ДТП. Авария принесла транспорту разрушений на 1 млн 165 тысяч рублей, утрата товарной стоимости оценена в 168 923 рубля. При этом авто было застраховано по КАСКО. Страховщики оценили повреждения авто ниже стоимости фактического ремонта и выплатили девушке всего 384 353 рубля. Конечно, с таким положением дел бизнес-леди из Куймани не согласилась и направила претензию в адрес страховой компании, но там к ее доводам остались глухи. Тогда предпринимательница решили идти в суд.

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение в пользу автовладелицы. Страховой компании придется на законных основаниях доплатить еще 801 057 рублей. Кроме того, на ответчика легла обязанность покрыть расходы по пошлине и услуги представителя.
Теги новости: Страховка, суд, авто
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Дождь
26 декабря 2016 г., 17:38
Вот если все так делали .Глядишь и дороги начнут хорошие делать
жора
26 декабря 2016 г., 15:48
МОЛОДЕЦ НО ТАКИХ У НАС МАЛО
Сивый
26 декабря 2016 г., 15:25
Нонка, А мужикам только остаётся поджигать избы,и шугать коней.
Все комментарии (5)
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