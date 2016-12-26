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НовостиОбщество

В Грязинском районе поймали ёлочного браконьера

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1
26 декабря 2016 г., 14:53
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В Грязинском районе поймали ёлочного браконьера

Между прочим, уже за две срубленные ёлки можно сесть в тюрьму на 2 года.

Как рассказал GOROD48 начальник отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора лесах управления лесного хозяйства Липецкой области Николай Есипов, в минувшие выходные нашем регионе поймали ещё одного ёлочного браконьера, на этот раз в Грязинском районе вблизи села Ярлуково. На мужчину составили протокол за незаконную рубку одной сосны.

А 20 декабря в Чаплыгинском районе было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 260 УК РФ за незаконную рубку двух новогодних сосен. По делу проходит физлицо.

- Это очень серьёзное нарушение, за которое по решению суда грозит отвественность в виде штрафа до 500 тысяч рублей или даже лишение свободы на срок до двух лет, - отметил Николай Есипов.

Напомним, нарушителям, которые попались с одним деревом,  придётся заплатить штраф в размере 3 тысячи рублей плюс компенсировать ущерб, нанесённый природе. Одно незаконное деревце в этом году стоит 2854 рубля, то есть каждая незаконно срубленная "бесплатная" ёлка в итоге (вместе со штрафом) обойдётся в 5854 рубля.  Но это только если срубленное дерево одно, и если речь идёт о физлице: если на граждан штрафы — от 3 до 4 тысяч рублей, то на должностных лиц — уже от 20 до 40 тысяч рублей, на юрлиц — от 200 до 300 тысяч рублей.  
Теги новости: Новый год, ёлка, праздник, лес, браконьер, штраф, сосна
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днр
26 декабря 2016 г., 15:06
За две елки 2 года тюрьмы --за миллионы долларов и 10 миллиардов рублей домашний арест.
Л.
26 декабря 2016 г., 15:05
Если бы миллиарды украл то был бы домашний арест, а за елки конечно нужно очень" строго наказать".
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