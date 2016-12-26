Искать:
26
Понедельник, 26 декабря 2016 г.17:54
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиВ России

Московскому военно-музыкальному училищу присвоят имя Валерия Халилова‍

Рекомендую
0
26 декабря 2016 г., 14:22
170
Изменить шрифт

Такое решение сегодня принял министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу решил присвоить Московскому военно-музыкальному училищу имя худрука Ансамбля имени Александрова Валерия Халилова, погибшего при крушении Ту-154 над Черным морем, передает РИА «Новости».

Сейчас в здании ансамбля работает оперативный штаб, где родственникам погибших оказывается вся необходимая помощь.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров принял решение посмертно наградить Валерия Михайловича Халилова медалью «За слуги перед Чеченской Республикой».

Генерал-лейтенант Валерий Халилов руководил ансамблем имени Александрова с апреля 2016 года. До этого в течение 14 лет был начальником Военно-оркестровой службы Вооруженных сил России — главным военным дирижером. Музыкальный руководитель военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая 64 участника ансамбля. Музыканты летели в Сирию, чтобы поздравить с Новым годом российских военных на авиабазе Хмеймим.
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

«Чувство выздоровления - одно из самых сладостных».
«Чувство выздоровления - одно из самых сладостных».

Популярные новости

В липецких школах ввели карантин до 31 декабря
В липецких школах ввели карантин до 31 декабря
19.12.2016 14:12:36
84
26383
В Липецке похоронили жертву ДТП с участием Владимира Мигиты
В Липецке похоронили жертву ДТП с участием Владимира Мигиты
20.12.2016 12:04:38
16
18328
Липчанин умер на пешеходном переходе
Липчанин умер на пешеходном переходе
23.12.2016 17:52:31
36
15790
Управление Роспотребнадзора по Липецкой области о решении по карантину
Управление Роспотребнадзора по Липецкой области о решении по карантину
19.12.2016 09:56:51
38
15339
Семейной паре списали долг в 4 млн рублей
Семейной паре списали долг в 4 млн рублей
20.12.2016 12:49:29
60
10896
Ваши комментарии
Добавить комментарий
2016 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Сопровождение и развитие портала - Интаро