Московскому военно-музыкальному училищу присвоят имя Валерия Халилова‍

Такое решение сегодня принял министр обороны РФ генерал армии Сергей ШойгуМинистр обороны России Сергей Шойгу решил присвоить Московскому военно-музыкальному училищу имя худрука Ансамбля имени Александрова Валерия Халилова, погибшего при крушении Ту-154 над Черным морем, передает РИА «Новости».
Сейчас в здании ансамбля работает оперативный штаб, где родственникам погибших оказывается вся необходимая помощь.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров принял решение посмертно наградить Валерия Михайловича Халилова медалью «За слуги перед Чеченской Республикой».
Генерал-лейтенант Валерий Халилов руководил ансамблем имени Александрова с апреля 2016 года. До этого в течение 14 лет был начальником Военно-оркестровой службы Вооруженных сил России — главным военным дирижером. Музыкальный руководитель военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".
Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая 64 участника ансамбля. Музыканты летели в Сирию, чтобы поздравить с Новым годом российских военных на авиабазе Хмеймим.