11428 липчан заболели ОРВИ и гриппом

Эпидпорог превышен в 2 раза.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Липецкой области, за прошедшую неделю среди жителей области было зарегистрировано 11428 случаев гриппа и ОРВИ, показатель заболеваемости превысил эпидпорог в 2 раза, при этом 66% всех случаев по области были зарегистрированы среди жителей Липецка (7599 случаев ОРВИ и гриппа, эпидпороги превышены среди всех возрастных групп в 1,2-1,7 раза, по населению в целом – в 1,6 раза).По данным мониторинга посещаемости образовательных учреждений из-за отсутствия более 20% учащихся образовательный процесс приостановлен частично в 18 школах в районах области (90 классах), 1 группе 1 детского сада, 1 группе 1 колледжа, полностью – в 79 школах (в т.ч. в г. Липецке приостановлены занятия во всех школах) и 3 детских садах.В связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области незамедлительно были направлены в адрес руководителей управлений здравоохранения, образования и науки, социальной защиты населения предложения о введении ограничительных противоэпидемических мероприятий в медицинских и образовательных организациях, учреждениях социальной защиты. На основании анализа мониторинга заболеваемости, лабораторной диагностики, посещаемости образовательных учреждении вынесены постановления главного государственного санитарного врача по Липецкой области и его заместителей по административным территориям области «О мерах по купированию подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ» в Липецке, Ельце, Елецком, Лебедянском, Краснинском районах. Решается вопрос о введении ограничительных мероприятий еще на 8 административных территориях. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Липецкой области.Управление Роспотребнадзора по Липецкой области обращает внимание населения на недопустимость самолечения, особенно опасно это для лиц с хронической патологией сердечно-сосудистой, бронхо-легочной, эндокринной систем, беременных женщин, маленьких детей и пожилых лиц. Родители! Ни в коем случае не отправляйте заболевших детей в детский сад или школу.При появлении симптомов ОРВИ или гриппа, ухудшении самочувствия необходимо обязательно обращаться за медицинской помощью, вызовите врача на дом, чтобы получить рекомендации по лечению. Для скорейшего выздоровления выполняйте все назначения врача и принимайте препараты, особенно антивирусные, строго по схеме, лечение необходимо начинать уже с первых часов болезни и пройти полный курс приема препаратов, даже если Вам кажется, что Вы уже здоровы; пейте больше витаминизированных жидкостей, в т.ч. настои/отвары/морсы на клюкве, бруснике, малине, черной смородине и др.Больной должен оставаться дома, по возможности, в течение 7 дней от начала заболевания, соблюдать постельный режим и меры личной повседневной гигиены (в т.ч. пользоваться одноразовыми носовыми платками). Контакты больного ОРВИ/гриппом с другими людьми (особенно с детьми первых лет жизни, пожилыми, беременными, лицами с хроническими заболеваниями) должны быть максимально ограничены. Изоляция больного в отдельной комнате, использование лицевых масок (марлевых повязок) для членов семьи заболевшего, частое проветривание (в холодное время года рекомендуется проветривать 3–4 раза в день по 15–20 мин., не допуская, однако снижения температуры воздуха в комнате ниже 20°С) и влажная уборка помещения, где находится больной – все это неотъемлемая часть профилактических мероприятий.Снизить риск заражения респираторной инфекцией поможет соблюдение простых мер профилактики: по возможности избегать контакта с людьми, больными гриппом и ОРВИ; лицам из групп риска (беременные, лица моложе 6 лет и старше 65 лет и др.) при посещении мест массового скопления людей использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски); прикрывать рот и нос салфеткой/платком при кашле, чихании; часто мыть руки; по рекомендации врача использовать препараты и средства, повышающие иммунитет.