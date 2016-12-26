В Липецкой области откроют новый Дом культуры

Сельский ДК обошёлся в 9 миллионов рублей.

Завтра в селе Замартынье Добровского района после капитального ремонта откроется сельский дом культуры. Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, на эти цели из областного бюджета направлено около 9 миллионов рублей.Всего в течение 2016 года в регионе капитально отремонтировано 21 центра культуры и досуга в рамках региональной программы "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ".Среди отремонтированных объектов: три центра культуры и досуга в Воловском районе, семь домов культуры в Добринском районе, шесть домов культуры в Долгоруковском районе, Замартыновский сельский дом культуры в Добровском районе, Межпоселенческий центр культуры и досуга в д. Копцевы Хутора в Липецком районе, Межпоселенческий центр культуры и досуга с. Красное в Краснинском районе, Музыкальная школа им.К.Н. Игумнова г. Лебедянь, дом культуры в селе Ламское Становлянского района.При софинансировании с федеральным бюджетом в городе Грязи в августе введен в эксплуатацию Центр культурного развития на 800 посадочных мест, ведется строительство Центра культурного развития в посёлке Лев-Толстой.