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НовостиКультура

В Липецкой области откроют новый Дом культуры

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26 декабря 2016 г., 14:25
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В Липецкой области откроют новый Дом культуры

Сельский ДК обошёлся в 9 миллионов рублей.

Завтра в селе Замартынье Добровского района после капитального ремонта откроется сельский дом культуры. Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, на эти цели из областного бюджета направлено около 9 миллионов рублей.

Всего в течение 2016 года в регионе капитально отремонтировано 21 центра культуры и досуга в рамках региональной программы "Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ".

Среди отремонтированных объектов: три центра культуры и досуга в Воловском районе, семь домов культуры в Добринском районе, шесть домов культуры в Долгоруковском районе, Замартыновский сельский дом культуры в Добровском районе, Межпоселенческий центр культуры и досуга в д. Копцевы Хутора в Липецком районе, Межпоселенческий центр культуры и досуга с. Красное в Краснинском районе, Музыкальная школа им.К.Н. Игумнова г. Лебедянь, дом культуры в селе Ламское Становлянского района.

При софинансировании с федеральным бюджетом в городе Грязи в августе введен в эксплуатацию Центр культурного развития на 800 посадочных мест, ведется строительство Центра культурного развития в посёлке Лев-Толстой.
Теги новости: ДК, дом культуры, Замартынье
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Липцанка
26 декабря 2016 г., 17:25
Какие мероприятия там будут? Я бы приехала посмотреть и оценить 9-миллионный ремонт.
indezit
26 декабря 2016 г., 16:28
Его открыли минимум полвека назад. Другое дело - руины клуба в Екатериновке. Второе Алеппо, ей богу.
житель
26 декабря 2016 г., 15:33
ну теперь заживееем)
Все комментарии (3)
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