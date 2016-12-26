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НовостиОбщество

Более 50 молодых жителей региона стали лауреатами президентской премии

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26 декабря 2016 г., 14:21
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Более 50 молодых жителей региона стали лауреатами президентской премии

В этом году дипломы лауреатов президентской премии по поддержке талантливой молодежи получат более 50 молодых жителей региона.

Сегодня система выявления и поддержки молодых талантов включает в себя целый ряд программ и мероприятий, обеспечивающих развитие и реализацию способностей детей и молодежи. Ежегодно Министерством образования и науки РФ определяются более 5000 юных талантов во всех регионах России. В соответствии с Указом Президента РФ от 6 апреля 2006 г. № 325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодежи» 1250 победителей российских и призеры международных олимпиад получают премии по 60 тыс. руб., и 4100 победителей региональных и призеры российских олимпиад – по 30 тыс. руб. Деньги поступают на лицевые счета каждого лауреата, и ребята могут распоряжаться ими по своему усмотрению.

Часть лауреатов премии формируется Министерством образования и науки РФ в соответствии с перечнем всероссийских мероприятий. Вторая же часть лауреатов премии по поддержке талантливой молодежи определяется на местах. Каждому региону выделяется определенное количество премий по пяти номинациям: социально-значимая и общественная деятельность, научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность, профессиональное мастерство, художественное творчество, любительский спорт.

В 2016 году среди лауреатов президентской премии из Липецкой области -школьники, студенты, молодые рабочие и педагоги. Это победители Международных олимпиад по общеобразовательным предметам и всероссийской олимпиады школьников, Всероссийской олимпиады профессионального мастерства, Всероссийского фестиваля научно-технического творчества «Технопарк Юных», Всероссийского научного соревнования молодых исследователей «Шаг в будущее», олимпиады школьников «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность», научно-исследовательских работ «Закон и правопорядок»; призеры Пятнадцатых молодежных Дельфийских игр России, Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, Всероссийского конкурса социально-педагогического творчества детей и молодежи «Профессиональные старты; победители областных творческих и спортивных конкурсов и фестивалей.

11 лауреатам премии по поддержке талантливой молодежи присуждена премия в размере 60 000 рублей, 40 - в размере 30 000 рублей. На торжественном приеме ребята получат дипломы Министерства образования и науки РФ. Их наставники будут отмечены Благодарностями главы администрации Липецкой области за достигнутые профессиональные успехи и большой личный вклад в воспитание и поддержку талантливой молодежи, сообщает управление молодежной политики региона.

Теги новости: стипендии, президент
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