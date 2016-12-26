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НовостиОбщество

С начала года госдолг Липецкой области уменьшился на 2,2 млрд. рублей

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26 декабря 2016 г., 13:00
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С начала года госдолг Липецкой области уменьшился на 2,2 млрд. рублей

На 2,25 млрд. рублей уменьшился госдолг Липецкой области с начала года и составил на 1 декабря 17,716 млрд. рублей. Только за месяц он снизился более, чем на 2,5 млн. рублей, сообщается в официальным документах Минфина РФ,

Липецкая область традиционно остается в середине регионов Центрального Федерального округа по объему госдолга — так, на 1 декабря она оказалась на 11 месте из 18-ти. Самыми большими должниками перед государственным бюджетом остаются Московская область (92,4 млрд.), Москва (69,9 млрд.), Белгородская (41,9 млрд.), Ярославская (35,1 млрд.), Смоленская (27,5 млрд.) области. Менее 10 млрд. остаются задолженности у Владимирской (3,3 млрд.) и Курской (7,8 млрд.) областей. По России госдолг на 1 декабря отсутствовал вовсе у Севастополя и Сахалинской области.

Доля задолженности Липецкой области перед бюджетом страны составила 0,8%. 

Теги новости: госдолг
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