Борт с телами погибших на Ту-154 прилетел в Москву

Родственников ждет процедура опознания.Как сообщает РИА Новости, первый самолет с останками погибших при крушении Ту-154 прибыл в Москву на аэродром Чкаловский. Опознанием останков пассажиров будет заниматься Бюро судебной медицинской экспертизы и 111-й Центр судебно-криминалистической экспертизы Министерства обороны России. В столицу привезли 10 тел и 86 фрагментов.
Власти Краснодарского края дополнительно мобилизовали 200 человек на поиски погибших. По последним данным уже поднято из воды тело одиннадцатого погибшего в катастрофе Ту-154 под Сочи.
Напомним, самолет пропал с радаров накануне в 05:40 вскоре после вылета из аэропорта «Адлер». На его борту находились 92 человека, в том числе 8 членов экипажа, все они погибли.