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Последний фигурант уголовного дела о похищении депутата Пахомова выслушал приговор

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26 декабря 2016 г., 12:26
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Последний фигурант уголовного дела о похищении депутата Пахомова выслушал приговор

Сергей Трофимов приговорен к 2,5 годам колонии строгого режима

Сегодня в Октябрьском суде Липецка был вынесен приговор последнему фигуранту нашумевшего дела о похищении депутата облсовета Михаила Пахомова.

Сергей Трофимов обвинялся по п.п. «а», «в», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья человека, из корыстных побуждений), сообщает пресс-служба судебного департамента региона.

По версии следствия, Трофимову была отведена роль перевозки катафалка с заранее подготовленным гробом, куда впоследствии было помещено тело похищенного. Действуя согласно плану, как указано в обвинительном заключении, Трофимов прибыл в назначенное место, где помог связать руки и ноги уже убитому депутату скотчем. При этом он полагал, что потерпевший находится в бессознательном состоянии.

Соучастники преступления поместили гроб с телом в автомобиль, которым управлял Трофимов, после чего он проследовал в Московскую область. По версии следствия, за участие в похищении человека Трофимов, как и другие соучастники, получил денежное вознаграждение. Однако еще на стадии следствия подозреваемый вину свою не признал и от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Другие соучастники похищения осуждены приговором Липецкого областного суда, который постановлен на основании вердикта присяжных заседателей. Двое организаторов виновными по п.п. «а,в» ч.2 ст. 126 УК РФ. Приговором суда им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет и 6 лет.

Непосредственные исполнители, признанные виновными по п.п. «а,в,з» ч.2 ст. 126 УК РФ, получили в соответствии с приговором суда сроки лишения свободы от 3,5 до 6 лет. Кроме того, одному из исполнителей, признанному виновным по п.п. «а,в, г, з» ч.2 ст. 126 и ч.4 ст. 111 УК РФ назначено по совокупности преступлений наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Один из подсудимых оправдан полностью в соответствии с вердиктом суда присяжных.

Судья Ольга Лузгинова исключила из обвинения статью о применении насилия, так как водитель не принимал участия в убийстве или избиении депутата. Также обвинение было переквалифицировано в покушение на совершение преступления, так как по независящим от Трофимова обстоятельствам оно не было доведено до конца. В итоге обвиняемый был приговорен к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. В этот срок были засчитаны 1,5 года, проведенные под стражей. 

Сергей Трофимов пока не решил - будет он опротестовывать приговор или нет, также как и сторона гособвинения, которая просила в прениях для обвиняемого 8 лет лишения свободы.

Теги новости: Пахомов, депутат, убийство, цемент, бочка, приговор,
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Ваши комментарии
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Сергей Трофимов пока не решил - будет он опротестовывать приговор или нет
26 декабря 2016 г., 13:27
э братющька решай скорей,работа есть чела доставить по назначению.
Мой комментарий
26 декабря 2016 г., 13:22
Люди живите честно и не будет таких историй, не забывайте что здесь мы в командировке, и по итогам поведения в этой командировке, когда мы умрём, Господь будет определять наше постоянное место жительство, кого в Царствие Небесное, а кого в Клоаку, помните об этом!
Аминь
26 декабря 2016 г., 12:57
Аминь
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