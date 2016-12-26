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НовостиОбщество

Липецким школам торжественно передадут ключи от новых автобусов

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1
26 декабря 2016 г., 12:26
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Липецким школам торжественно передадут ключи от новых автобусов
фото deptno.lipetsk.ru

В рамках федерального проекта обновления школьных автобусных парков Липецкая область получила в этом году 21 транспортное средство.

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, завтра в Липецке на территории «Липецкого колледжа транспорта и дорожного хозяйства» состоится торжественная передача школьных автобусов, поступивших в регион в рамках исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации.

Руководители региона торжественно вручат ключи от автобусов, которые будут осуществлять подвоз детей в Воловском, Данковском, Добринском, Долгоруковском, Елецком, Задонском, Измалковском, Лебедянском, Липецком, Становлянском, Тербунском, Усманском, Хлевенском и Чаплыгинском муниципальных районах.

В рамках федерального проекта обновления школьных автобусных парков Липецкая область получила в 2016 году 21 транспортное средство. В регион поставлен весь спектр модельного ряда предлагаемых школьных автобусов: ГАЗель, ПАЗ, Ford Transit. Поставленные автобусы соответствуют техническим характеристикам, предъявляемым для перевозки детей в общеобразовательных организациях.

Напомним, летом 2016 года Минобрнауки России проводило ряд селекторных совещаний с представителями регионов, сообщивших о своей потребности в школьных автобусах. Участники, среди которых были также представители Минпромторга России и производители отечественного автотранспорта, обсудили порядок заключения соответствующих соглашений, а также сроки поставки автотранспорта в регионы.

В этом году на проект обновления школьных автобусных парков выделено 3 млрд. рублей и в регионы Российской Федерации поставлено 1860 новых автобусов. Новые школьные автобусы заменят транспорт, который уже отслужил сроки эксплуатации либо не соответствует требованиям безопасности перевозок школьников.
Теги новости: школа, автобус, ключи
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indezit
26 декабря 2016 г., 13:11
А в реальности школоло вынуждено добираться на рейсовых.
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