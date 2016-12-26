Фанфурики поставили вне закона

Роспотребнадзор ввел запрет на их продажу.

Роспотребнадзор с 26 декабря приостановил продажи спиртосодержащей продукции бытового назначения сроком на 30 дней. Текст соответствующего постановления размещен на официальном сайте ведомства.Запрет касается продажи продукции с содержанием этилового спирта более 25% объема. Исключение составляют только стеклоотмывающие жидкости и парфюмерная продукция.Ранее президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила производства и оборота спиртосодержащей продукции в стране. До 31 марта 2017 года президент поручил подготовить предложения по изменению ставок акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию.По последним данным, число погибших от отравления спиртосодержащим концентратом «Боярышник» погибли 76 человек. Об этом сообщила пресс-секретарь регионального Минздрава Татьяна Лебедева 26 декабря. По ее словам, 18 человек все еще находятся в больнице.