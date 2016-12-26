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НовостиОбщество

Хлевенский депутат поймал липчанку за торговлю просрочкой на ярмарке

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26 декабря 2016 г., 12:18
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Хлевенский депутат поймал липчанку за торговлю просрочкой на ярмарке

Народный избранник навел на торговку прокуратуру.

Прокуратурой района по обращению депутата Совета депутатов Хлевенского муниципального района проведена проверка соблюдения законодательства о качестве и безопасности пищевой продукции на поднадзорной территории.

Как сообщает газета "Донские вести", на служебный телефон прокурора района поступил звонок от депутата местного представительного органа, который сообщил, что на ярмарке в центре села реализуются просроченные мясные и колбасные изделия.

По данному сообщению незамедлительно с привлечением сотрудников полиции была организована проверка достоверности поступившей информации.

Как оказалось, 55-летняя липчанка действительно торговала продукцией с истекшим сроком реализации. В ходе проверки изъято 6 наименований мясных и колбасных изделий.

В настоящее время ТОУ Роспотребнадзора рассмотрено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ в отношении недобросовестного продавца, в связи с чем ему назначено административное наказание в виде штрафа.

Теги новости: просрочка
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ттт
26 декабря 2016 г., 13:36
молодец, большие дела начинаются с малого.
Интересно
26 декабря 2016 г., 13:17
А вот если бы обратился обычный рядовой покупатель в прокуратуру то стандартная отпизка типа это не к нам....
А
26 декабря 2016 г., 13:07
штраф 500 руб.?)
Все комментарии (5)
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