Хлевенский депутат поймал липчанку за торговлю просрочкой на ярмарке

Народный избранник навел на торговку прокуратуру.

Прокуратурой района по обращению депутата Совета депутатов Хлевенского муниципального района проведена проверка соблюдения законодательства о качестве и безопасности пищевой продукции на поднадзорной территории.

Как сообщает газета "Донские вести", на служебный телефон прокурора района поступил звонок от депутата местного представительного органа, который сообщил, что на ярмарке в центре села реализуются просроченные мясные и колбасные изделия.

По данному сообщению незамедлительно с привлечением сотрудников полиции была организована проверка достоверности поступившей информации.

Как оказалось, 55-летняя липчанка действительно торговала продукцией с истекшим сроком реализации. В ходе проверки изъято 6 наименований мясных и колбасных изделий.

В настоящее время ТОУ Роспотребнадзора рассмотрено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ в отношении недобросовестного продавца, в связи с чем ему назначено административное наказание в виде штрафа.