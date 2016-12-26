Умер певец Джордж Майкл

Названа вероятная причина кончины.Как пишет «Российская газета», причиной смерти британского певца Джорджа Майкла могла стать сердечная недостаточность. Такое предположение сделало издание Billboard со ссылкой на менеджера поп-звезды. Полиция сообщила, что "подозрительных обстоятельств" в инциденте нет.
Джордж Майкл скончался в своём доме в деревне Горинг-он-Тэмз в графстве Оксфордшир, расположенном к северо-западу от Лондона, в возрасте 53 лет. Агент Джорджа Майкла сообщил журналистам, что певец умер от сердечного приступа в рождественские праздники. Ранее сообщалось, что Майкл боролся с наркозависимостью.
Джордж Майкл (настоящее имя Георгиос Кириякос Панайоту) родился в Лондоне в семье иммигрантов с Кипра, обрел феноменальную популярность в начале 80-х годов, когда начал выступать в составе поп-дуэта Wham! вместе со своим одноклассником Эндрю Риджли. После распада коллектива в 1986 году Майкл продолжил карьеру в качестве сольного исполнителя. Его хиты много раз возглавляли музыкальные хит-парады по всему миру.
Известно, что в декабре музыкант работал над новым альбомом с диджеем Naughty Boy, Последнюю свою пластинку – Symphonica – он выпустил в 2014 году.