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НовостиОбщество

Липецкую землю портят пестицидами, агрохимикатами и другими опасными веществами

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26 декабря 2016 г., 12:15
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Липецкую землю портят пестицидами, агрохимикатами и другими опасными веществами

Россельхознадзором по Липецкой области за год составлено 212 протоколов.

Как сообщает пресс-служба Управлением Россельхознадзора по Липецкой области, в этом году в результате проведенных надзорных мероприятий составлено 212 протоколов об административных правонарушениях, в том числе: в отношении юридических лиц составлено 74 протокола, в отношении должностных лиц составлено 39 протоколов,в отношении индивидуальных предпринимателей 6 протоколов,в отношении физических лиц составлено 93 протокола.

Самые частые административныеми правонарушения по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ – невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель, а так же по ч.2 ст.8.6 КоАП РФ – уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления.

Выдано 96 предписаний об устранении выявленных нарушений. Внесено 49 представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений. Вынесено 249 постановлений о привлечении к административной ответственности на сумму 9 391,04646 тысячи рублей. Взыскано денежных средств за отчетный период на сумму 4457,21930 тысячи рублей. 

В области государственного земельного надзора проведено 489 контрольно-надзорных мероприятий, в том числе: 305 плановых, 98 внеплановых проверок, 59 административных обследований, 2 плановых (рейдовых) осмотра, 16 административных расследований, 9 выездов с прокуратурой в качестве привлеченных специалистов. Площадь проконтролированных земельных участков в установленной сфере деятельности составила 105,15 тысячи гектаров. В результате надзорной деятельности на территории области выявлены правонарушения на площади 42,42 тысячи гектаров.
Теги новости: экология, Россельхознадзор, земля, почва
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