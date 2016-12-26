Вспышку над морем ошибочно приписали Ту-154

Источник в Минобороны опроверг домыслы.Как пишет «Газета», зафиксированная камерами наблюдения вспышка над Черным морем вблизи сочинского аэропорта не имеет отношения к разбившемуся Ту-154 Минобороны. Об этом журналистам сообщил источник в ведомстве.
Источник в оперативном штабе отметил, что запись вспышки была сделана камерами наружного наблюдения через полчаса после того, как самолёт пропал с экранов радаров. Он также назвал преждевременными предположения о том, что крушение авиалайнера вызвано нештатной ситуацией на борту, например, взрывом.
Накануне в Сети появилось видео, где запечатлена вспышка над Черным морем. СМИ сообщили, что она произошла в момент авиакатастрофы с самолетом Министерства обороны. При этом версия теракта не рассматривается в качестве основной. Об этом сообщил министр транспорта Максим Соколов. Пока основными версиями считаются ошибка пилота при маневрировании или серьезная техническая неисправность самолета.