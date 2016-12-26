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НовостиВ России

Вспышку над морем ошибочно приписали Ту-154

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26 декабря 2016 г., 12:09
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Источник в Минобороны опроверг домыслы.

Как пишет «Газета», зафиксированная камерами наблюдения вспышка над Черным морем вблизи сочинского аэропорта не имеет отношения к разбившемуся Ту-154 Минобороны. Об этом журналистам сообщил источник в ведомстве.

Источник в оперативном штабе отметил, что запись вспышки была сделана камерами наружного наблюдения через полчаса после того, как самолёт пропал с экранов радаров. Он также назвал преждевременными предположения о том, что крушение авиалайнера вызвано нештатной ситуацией на борту, например, взрывом.



Накануне в Сети появилось видео, где запечатлена вспышка над Черным морем. СМИ сообщили, что она произошла в момент авиакатастрофы с самолетом Министерства обороны. При этом версия теракта не рассматривается в качестве основной. Об этом сообщил министр транспорта Максим Соколов. Пока основными версиями считаются ошибка пилота при маневрировании или серьезная техническая неисправность самолета.
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