В Липецкой области немного похолодает

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 декабря облачно с прояснениями, местами небольшой снег.

Ветер северный, 5-10 м/сек. Температура ночью от 3 до 8 градусов мороза, при прояснениях до -13, днем от 1 до 6 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, временами небольшой снег. Температура ночью от 7 до 9 градусов мороза, днем -2 -4.

29 декабря стал самым теплым в Липецке в 2000 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2002 году – 29 градусов мороза.