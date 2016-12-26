В липецкий КАМАЗ врезалась рязанская "Дэу"

В результате - два трупа в легковушке.

На 255-ом километре автодороги М-6 «Каспий» Скопинского района 33-летний житель города Рязани, управляя автомобилем «Дэу Нексия», не учел дорожных условий, не выбрал оптимальный скоростной режим и при маневре «обгон» не справился с рулевым управлением, в результате чего совершил столкновение с двигающейся в попутном направлении грузовой автомашиной «КАМАЗ» под управлением 22-летнего жителя Липецкой области.

В результате ДТП, водитель легкового автомобиля, а также его 35-летняя пассажирка, жительница Московской области, погибли на месте автоаварии. Еще один пассажир автомобиля «ДЭУ» - 22-летний житель Рязанской области, с полученными травмами был доставлен в больницу, сообщили в УМВД по Рязанской области.