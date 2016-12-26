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НовостиОбщество

Сын бывшего артиста «Казаков России» разбился в Ту-154

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26 декабря 2016 г., 11:31
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Сын бывшего артиста «Казаков России» разбился в Ту-154

Ещё один липецкий артист по счастливой случайности выжил.

Сегодня в России объявлен общенациональный траур по жертвам авиакатастрофы над Чёрным морем. 25 декабря разбился самолет Ту-154 Министерства обороны России, погибли 92 человека.

Трагедия не обошла стороной и Липецк. Как рассказал GOROD48 Народный артист России, основатель и бессменный руководитель государственного ансамбля театра танца «Казаки России» Леонид Милованов, у «Казаков России» и Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова тесные творческие связи.

В числе погибших артистов Ансамбля имени Александрова под номером 50 — Шахов И.В.

— Иван Шахов — сын нашего бывшего артиста, — рассказал GOROD48 Леонид Милованов. — Виктор Шахов — артист балета, он долгое время выступал в нашем коллективе, потом семья переехала в Волгоград. Его погибшему сыну Ивану, работавшему в Ансамбле имени Александрова, было всего 25 лет! Сейчас мы пытаемся дозвониться до Виктора, чтобы выразить свои соболезнования, но он пока не поднимает трубку — в семье огромное горе.

Бывший артист "Казаков России" Виктор Шахов и его жена Галина Шахова сейчас выступаюет в ансамбле «Казачий курень». Их сын Иван Шахов с 2007 по 2010 год также работал в ансамбле «Казачья воля», после ушел в армию и поступил в ансамбль имени Александрова.

По словам Леонида Милованова, в Ансамбле имени Александрова есть ещё один артист с липецкими корнями: по счастливой случайности, он остался жив. Бывший артист «Казаков России» Павел Максимов вместе с другой частью танцевального коллектива Ансамбля имени Александрова отправился на гастроли не в Сирию, а в Санкт-Петербург.

В данные минуты Леонид Милованов и продюсер «Казаков России» находится у здания Ансамбля имени Александровна на Земледельческом переулке в Москве. Липчане пришли возложить цветы и почтить память погибших коллег.

Леонид Милованов был знаком с художественным руководителем Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.

— Мы познакомились с ним во время подготовки фестиваля «Спасская башня», — рассказал Леонид Милованов. — С Валерием Михайловиче мы долго общались в его кабинете, разрабатывали план выступления. Всех артистов и военнослужащих страшно жалко! Это огромная трагедия, когда такие люди уходят.

Леонид Милованов сейчас в Москве и собирается обратиться к коллегам, чтобы организовать какой-то памятный благотворительный концерт, как-то помочь коллективу и близким пережить эту трагедию.
Теги новости: Ту-154, Казаки России трагедия, траур, авиакатастрофа, Ансамбль Александрова
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Валя
26 декабря 2016 г., 13:36
Соболезную родным и близким погибших . Я за благотворительную акцию .
обезьяна с гранатой
26 декабря 2016 г., 13:32
для Галины: цинично не цинично а что делать их женам с двумя- тремя детьми, учить, кормить, одевать кто будет государство на пенсию по потерю кормилица?
ПТН ПНХ
26 декабря 2016 г., 13:12
Не было бы войны - сидели дома.
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