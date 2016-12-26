Сын бывшего артиста «Казаков России» разбился в Ту-154

Ещё один липецкий артист по счастливой случайности выжил.

Сегодня в России объявлен общенациональный траур по жертвам авиакатастрофы над Чёрным морем. 25 декабря разбился самолет Ту-154 Министерства обороны России, погибли 92 человека.Трагедия не обошла стороной и Липецк. Как рассказал GOROD48 Народный артист России, основатель и бессменный руководитель государственного ансамбля театра танца «Казаки России» Леонид Милованов, у «Казаков России» и Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова тесные творческие связи.В числе погибших артистов Ансамбля имени Александрова под номером 50 — Шахов И.В.— Иван Шахов — сын нашего бывшего артиста, — рассказал GOROD48 Леонид Милованов. — Виктор Шахов — артист балета, он долгое время выступал в нашем коллективе, потом семья переехала в Волгоград. Его погибшему сыну Ивану, работавшему в Ансамбле имени Александрова, было всего 25 лет! Сейчас мы пытаемся дозвониться до Виктора, чтобы выразить свои соболезнования, но он пока не поднимает трубку — в семье огромное горе.Бывший артист "Казаков России" Виктор Шахов и его жена Галина Шахова сейчас выступаюет в ансамбле «Казачий курень». Их сын Иван Шахов с 2007 по 2010 год также работал в ансамбле «Казачья воля», после ушел в армию и поступил в ансамбль имени Александрова.По словам Леонида Милованова, в Ансамбле имени Александрова есть ещё один артист с липецкими корнями: по счастливой случайности, он остался жив. Бывший артист «Казаков России» Павел Максимов вместе с другой частью танцевального коллектива Ансамбля имени Александрова отправился на гастроли не в Сирию, а в Санкт-Петербург.В данные минуты Леонид Милованов и продюсер «Казаков России» находится у здания Ансамбля имени Александровна на Земледельческом переулке в Москве. Липчане пришли возложить цветы и почтить память погибших коллег.Леонид Милованов был знаком с художественным руководителем Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.— Мы познакомились с ним во время подготовки фестиваля «Спасская башня», — рассказал Леонид Милованов. — С Валерием Михайловиче мы долго общались в его кабинете, разрабатывали план выступления. Всех артистов и военнослужащих страшно жалко! Это огромная трагедия, когда такие люди уходят.Леонид Милованов сейчас в Москве и собирается обратиться к коллегам, чтобы организовать какой-то памятный благотворительный концерт, как-то помочь коллективу и близким пережить эту трагедию.