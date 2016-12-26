19 магазинов Липецка сразятся витринами

Торговые точки соревнуются в «Новогоднем настроении».

19 заявок от магазинов Липецка приняли в «Городском центре рекламы» в рамках конкурса оформления «Новогоднее настроение». Об этом GOROD48 сообщили начальник отдела наружной рекламы «ГЦР» Ирина Буянова.- В этом конкурсе мы делаем акцент на некрупные магазины. Понятно, что у больших торговых точек есть внушительные бюджеты на привлечение внимания. А вот у малого и среднего бизнеса более скромные возможности, но не менее активное желание подарить новогоднее настроение липчанам, - уточнила Ирина Буянова. - Витрины украшены новогодними деревьями, шарами, фигурками зверей и птиц, светодиодными гирляндами.Десятку лучших витрин уже завтра выдерет специальная комиссия из специалистов департамента архитектуры и градостроительства, департамента транспорта, дорог и благоустройства, управления потребительского рынка Липецка и «Городского центра рекламы». Следующим этапом станет народное интернет-голосование. Его итоги подведут к концу января 2017 года.