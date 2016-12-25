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НовостиОбщество

Погибший в авиакатастрофе Ту-154 худрук ансамбля им.Александрова недавно выступал в Липецке

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1
25 декабря 2016 г., 16:15
7
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Погибший в авиакатастрофе Ту-154 худрук ансамбля им.Александрова недавно выступал в Липецке
Фото: themusicalmagazine.ru

В октябре Валерий Халилов дирижировал Липецким оркестром

18 октября Валерий Халилов открывал второй концертный сезон в Областном центре культуры, народного творчества и кино и дирижировал Липецким государственным духовым оркестром. 

В Липецке звучали авторские сочинения Валерия Халилова - военные марши, другие оркестровые пьесы классических и современных жанров, романсы и песни. Вокальные номера исполнят солисты из Москвы - певица и композитор Кристина Аглинц и участник телепроекта "Голос" на Первом канале Александр Альберт. В концерте также принимал участие Липецкий камерный хор.

Сегодня Валерий Халилов погиб в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем, летя в Сирию вместе другими артистами ансамбля им. Александрова на российскую авиабазу в Хмеймим. Жертвами катастрофы стали 92 человека - военные, пилоты, журналисты, общественные деятели.

Валерий Халилов - генерал-лейтенант, начальник военно-оркестровой службы Вооруженных сил России, композитор, народный артист России, заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, профессор кафедры оркестрового дирижирования Российской академии музыки имени Гнесиных. Являлся главным дирижером парадов Победы на Красной Площади, музыкальным руководителем нескольких международных военно-музыкальных фестивалей, таких как «Спасская башня» (Москва), «Амурские волны» (Хабаровск), «Марш столетия» (Тамбов), Международный военно-музыкальный фестиваль в Южно-Сахалинске. 
Теги новости: Халилов, авиакатастрофа,
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Лёха
25 декабря 2016 г., 19:28
Я работаю в 30 километрах от этого аэропорта и в 40 от места падения самолёта, чувствую боль и горечь родных.
1
25 декабря 2016 г., 19:06
да. страна катится в пропасть. почти каждый день массовые смерти
Вера
25 декабря 2016 г., 18:53
Самолету 40 лет ,сам министр,президент на таких не летают,послали на смерть несчастных артистов звери
Все комментарии (7)
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