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НовостиОбщество

Губернатор Липецкой области выразил соболезнование по поводу авиакатастрофы Ту-154

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25 декабря 2016 г., 15:10
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Губернатор Липецкой области выразил соболезнование по поводу авиакатастрофы Ту-154
Фото: Antonio_D50.livejournal.com

Траурную запись сделал Олег Королев с своем микроблоге

"Глубокие соболезнования родным и близким погибших в страшной трагедии над Черным морем…Светлая память безвременно ушедшим…", - написал губернатор.

Сегодня рано утром, в 5 километрах от от берега, в Черном море потерпел крушение самолет Минобороны России Ту-154 направлявшийся в Сирию, на авиабазу Хмеймим, где должен был состоятся новогодний концерт.

Погибли 92 человека.

Пресс-служба Первого канала сообщила, что на борту были корреспондент Рунков, оператор Денисов и звукооператор Сойдов. Телеканал "Звезда" подтвердил, что сотрудники канала находились на борту - корреспондент Павел Обухов, оператор - Александр Суранов, и помощник оператора - Валерий Ржевский. НТВ также назвали своих сотрудников - корреспондент Михаил Лужнецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов.

Также сообщается, что на борту находились 68 артистов ансамбля песни и пляски им. Александрова.

В списке пассажиров - известная общественница Елизавета Глинка, или - Доктор Лиза. Она сопровождала в Сирию груз медикаментов.

Понедельник в России объявлен общенациональным днем траура.

Теги новости: самолет, крушение, авиакатастрофа, Сирия, Доктор Лиза, олег королев, губернатор, Твиттер,
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Лёха
25 декабря 2016 г., 19:33
Скорее всего обычная халатность. Родственникам терпения и веры.
ту 154
25 декабря 2016 г., 18:13
эти дрова давно уже не должны летать, один кое как на забытый аэродром посадили с отключенными приборами-повезло, а выводов действительно никаких. Самолет, это не старая "копейка", заглохла и стоит...
....
25 декабря 2016 г., 16:35
Я..молодец крайние все кроме тебя
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