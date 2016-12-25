Губернатор Липецкой области выразил соболезнование по поводу авиакатастрофы Ту-154

Траурную запись сделал Олег Королев с своем микроблоге"Глубокие соболезнования родным и близким погибших в страшной трагедии над Черным морем…Светлая память безвременно ушедшим…", - написал губернатор.
Сегодня рано утром, в 5 километрах от от берега, в Черном море потерпел крушение самолет Минобороны России Ту-154 направлявшийся в Сирию, на авиабазу Хмеймим, где должен был состоятся новогодний концерт.
Погибли 92 человека.
Пресс-служба Первого канала сообщила, что на борту были корреспондент Рунков, оператор Денисов и звукооператор Сойдов. Телеканал "Звезда" подтвердил, что сотрудники канала находились на борту - корреспондент Павел Обухов, оператор - Александр Суранов, и помощник оператора - Валерий Ржевский. НТВ также назвали своих сотрудников - корреспондент Михаил Лужнецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов.
Также сообщается, что на борту находились 68 артистов ансамбля песни и пляски им. Александрова.
В списке пассажиров - известная общественница Елизавета Глинка, или - Доктор Лиза. Она сопровождала в Сирию груз медикаментов.
Понедельник в России объявлен общенациональным днем траура.