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НовостиВ России

В списках пасажиров самолета рухнувшего в море - Доктор Лиза

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25 декабря 2016 г., 11:49
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В 5 километрах от от берега, в Черном море потерпел крушение самолет Минобороны России Ту-154 направлявшийся в Сирию, на авиабазу Хмеймим, где должен был состоятся новогодний концерт.

По предварительным данным погибли 91 человек.

Пресс-служба Первого канала сообщила, что на борту были корреспондент Рунков, оператор Денисов и звукооператор Сойдов. Телеканал "Звезда" подтвердил, что сотрудники канала находились на борту - корреспондент Павел Обухов, оператор - Александр Суранов, и помощник оператора - Валерий Ржевский. НТВ также назвали своих сотрудников - корреспондент Михаил Лужнецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов.

Также сообщается, что на борту находились 68 артистов ансамбля песни и пляски им. Александрова. Также в списке  - известная общественница Елизавета Глинка, или - Доктор Лиза. Она сопровождала в Сирию груз медикаментов.

Полный список находившихся на борту пассажиров опубликовало министерство обороны РФ:

Состав экипажа Ту-154 85572:

1. м-р Волков Р.В.

2. к-н Ровенский А.С.

3. п/п-к Петухов А.Н.

4. к-н Мамонов А.В.

5. ст. л-т Парикмахеров В.Н.

6. м-р Трегубов В.А.

7. ст. л-т Сушков B.C.

8. ст. л-т Суханов А.О.

Список лиц, перевозимых на воздушном судне:

Военнослужащие:

1. г/л-т Халилов В.М.

2. п-к Хасанов А.Б.

3. п-к Ваганов А.И.

4. п-к Иванов А.Ю.

5. п/п-к Колосовский А.В.

6. м-р Долинский А.И.

7. п-к Негруб А.Н.

8. к-н Абросимов С.С.

Федеральные государственные гражданские служащие:

1. Губанков А.Н.

2. Бадрутдинова О.Т.

Международная общественная организация «Справедливая помощь»:

1. Глинка Е.П.

Средства массовой информации:

1.Рунков Д.А.

2.Денисов В.В.

3.Сойдов А.А.

4.Лужецкий М.В.

5.Обухов П.К.

6.Пестов О.М.

7.Ржевский В.В.

8.Суранов А.А.

9.Толстов Е.В.

ФБГУ «Ансамбль им. Александрова»:

1. Сонников А.В.

2. Гужова Л.А.

3. Ивашко А.Н.

4. Бродский В.А.

5. Булочников Е.В.

6. Голиков В.В.

7. Осипов Г.Л.

8. Санин В.В.

9. Майоров К.В.

10. Буряченко Б.Б.

11. Бобовников Д.В.

12. Баздырев А.К.

13. Белоножко Д.М.

14. Бесчасинов Д.А.

15. Васин М.А.

16. Георгиян А.Т.

17.Давиденко К.А.

18.Денискин С.И.

19.Журавлев П.В.

20.Закиров P.P.

21.Иванов М.А.

22.Иванов А.В.

23.Котляр С.А.

24.Кочемасов А.С.

25.Кривцов А.А.

26.Литвяков Д.Н.

27.Мокриков А.О.

28.Моргунов А.А.

29.Насибулин Ж.А.

30.Новокшанов Ю.М.

31.Поляков В.В.

32.Савельев А.В.

33.Соколовский А.В.

34.Тарасенко А.Н.

35.Трофимов А.С.

36.Узловский А.А.

37.Халимон B.JI.

38.Штуко А.А.

39.Крючков И.А.

40.Ермолин В.И.

41.Быков C.JI.

42.Колобродов К.А.

43.Корзанов О.В.

44.Ларионов И.Ф.

45.Ляшенко К.И.

46.Михалин В.К.

47.ст.с-т Попов В.А.

48.Разумов А.А.

49.Серов А.С.

50.Шахов И.В.

51.Арчукова А.А.

52.Гильманова P.P.

53.Игнатьева Н.В.

54.Клокотова М.А.

55.Корзанова Е.И.

56.Пырьева Л.А.

57.Сатарова В.И.

58.Трофимова Д.С.

59.Хорошова Л.Н.

60.Цвиринько А.И.

61.Шагун О.Ю.

62.Гурар Л.И.

63.Сулейманов Б.Р.

64. Столяр И.В.


Теги новости: самолет, крушение, авиакатастрофа, Сирия, Доктор Лиза,
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Ваши комментарии
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горожанин
26 декабря 2016 г., 02:44
это президент виноват со своей войной, в связи с этой трагедией он должен сложить полномочия!! вот она показуха 45лет самолету, вот она великая твоя держава! с такой техникой россия и правда сильнее любого агрессора
елена
25 декабря 2016 г., 22:56
примите искрение соболезнования,когда же перестанут погибать люди как больно узнавать о таком
марьяна
25 декабря 2016 г., 15:29
Доктора Лизу очень жалко, пишу и плачу, наверное Бог слепой и глухой, раз позволил этой святой женщине погибнуть...
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