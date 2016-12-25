В Черное море упал самолет летевший из России в Сирию

Погибли пилоты, военные, журналисты и артисты ансамбля им. Александрова.

В 5 километрах от от берега, в Черном море потерпел крушение самолет Минобороны России Ту-154 направлявшийся в Сирию, на авиабазу Хмеймим, где должен был состоятся новогодний концерт.По предварительным данным погибли 91 человек.Пресс-служба Первого канала сообщила, что на борту были корреспондент Рунков, оператор Денисов и звукооператор Сойдов. Телеканал "Звезда" подтвердил, что сотрудники канала находились на борту - корреспондент Павел Обухов, оператор - Александр Суранов, и помощник оператора - Валерий Ржевский. НТВ также назвали своих сотрудников - корреспондент Михаил Лужнецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов.Также сообщается, что на борту находились 68 артистов ансамбля песни и пляски им. Александрова.