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НовостиВ России

В Черное море упал самолет летевший из России в Сирию

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25 декабря 2016 г., 10:37
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В Черное море упал самолет летевший из России в Сирию

Погибли пилоты, военные, журналисты и артисты ансамбля им. Александрова.

В  5 километрах от от берега, в Черном  море потерпел крушение самолет Минобороны России Ту-154 направлявшийся в Сирию, на авиабазу Хмеймим, где должен был состоятся новогодний концерт.

По предварительным данным погибли 91 человек.

Пресс-служба Первого канала сообщила, что на борту были корреспондент Рунков, оператор Денисов и звукооператор Сойдов. Телеканал "Звезда" подтвердил, что сотрудники канала находились на борту - корреспондент Павел Обухов, оператор - Александр Суранов, и помощник оператора - Валерий Ржевский. НТВ также назвали своих сотрудников - корреспондент Михаил Лужнецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов.

Также сообщается, что на борту находились 68 артистов ансамбля песни и пляски им. Александрова.
Теги новости: самолет, крушение, авиакатастрофа, Сирия
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