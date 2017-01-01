Ирония судьбы, или как Алла Пугачева из Липецка ездила записывать хиты на «Мосфильм»

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А в титры культового новогоднего фильма так и не попала

Вот уже пятый десяток лет российские и не только телеканалы традиционно, под новый год, или сразу после, показывают фильм «Ирония судьбы, или с легким паром!». Этот фильм давно стал символом Нового года.Как снималась культовая кинолента, собравшая в день премьеры, под новый, 1975 год 100 миллионов зрителей у экранов советского ТВ, ее создатели рассказывали не раз. Так, например, известно, что на роль Жени Лукашина пробовался Андрей Миронов, а на роль Нади претендовали Людмила Гурченко, Светлана Немоляева, Лариса Голубкина, Наталья Гвоздикова, Антонина Шуранова и даже Алиса Фрейндлих. Но в итоге, зрители увидели на экране Барбару Брыльску, в озвучивании ВалентиныТалызиной.А вот песни Надя - Барбара Брыльска спела и вовсе голосом Аллы Пугачевой. Как вспоминал потом режиссер Эльдар Рязанов, Алла Пугачева тогда гастролировала в Липецке и приезжала на «Мосфильм» специально для записей песен. Причем она даже не знала, для какого фильма поет, а в титры «Иронии судьбы» не попала.Липецк и в 1974 году все еще не «отпускал» будущую Примадонну. В 1969-1970 году Алла Борисовна работала в Липецкой филармонии, выступала на сцене районных ДК и танцплощадках, пела в «Зеленом театре» Нижнего парка.