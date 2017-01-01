Искать:
1
Воскресенье, 1 января 2017 г.11:34
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиОбщество

Ирония судьбы, или как Алла Пугачева из Липецка ездила записывать хиты на «Мосфильм»

Рекомендую
1
01 января 2017 г., 10:32
4
536
Изменить шрифт
Ирония судьбы, или как Алла Пугачева из Липецка ездила записывать хиты на «Мосфильм»
Фото: RIA/Scanpix

А в титры культового новогоднего фильма так и не попала

Вот уже пятый десяток лет российские и не только телеканалы традиционно, под новый год, или сразу после, показывают фильм «Ирония судьбы, или с легким паром!». Этот фильм давно стал символом Нового года.

Как снималась культовая кинолента, собравшая в день премьеры, под новый, 1975 год 100 миллионов зрителей у экранов советского ТВ, ее создатели рассказывали не раз. Так, например, известно, что на роль Жени Лукашина пробовался Андрей Миронов, а на роль Нади претендовали Людмила Гурченко, Светлана Немоляева, Лариса Голубкина, Наталья Гвоздикова, Антонина Шуранова и даже Алиса Фрейндлих. Но в итоге, зрители увидели на экране Барбару Брыльску, в озвучивании ВалентиныТалызиной.

А вот песни Надя - Барбара Брыльска спела и вовсе голосом Аллы Пугачевой. Как вспоминал потом режиссер Эльдар Рязанов, Алла Пугачева тогда гастролировала в Липецке и приезжала на «Мосфильм» специально для записей песен. Причем она даже не знала, для какого фильма поет, а в титры «Иронии судьбы» не попала.




Липецк и в 1974 году все еще не «отпускал» будущую Примадонну. В 1969-1970 году Алла Борисовна работала в Липецкой филармонии, выступала на сцене районных ДК и танцплощадках, пела в «Зеленом театре» Нижнего парка.
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

Теперь в Липецке собственная рыбная ферма
Теперь в Липецке собственная рыбная ферма

Популярные новости

Корпоратив липецких чиновников попал в Сеть
Корпоратив липецких чиновников попал в Сеть
30.12.2016 09:59:18
88
14001
Сын бывшего артиста «Казаков России» разбился в Ту-154
Сын бывшего артиста «Казаков России» разбился в Ту-154
26.12.2016 11:31:37
22
13426
У главы Липецка появился новый вице-мэр
У главы Липецка появился новый вице-мэр
26.12.2016 15:54:46
15
11689
В Липецке осудили гражданку России за… патриотизм!
В Липецке осудили гражданку России за… патриотизм!
28.12.2016 15:17:50
59
9042
В Липецке будет метро, а футбольный ЧМ-18 у России не отберут
В Липецке будет метро, а футбольный ЧМ-18 у России не отберут
26.12.2016 11:37:57
68
7946
Ваши комментарии
Добавить комментарий
fed
01 января 2017 г., 11:21
mahovik,
если заметку по трезвянке прочитать то можно увидеть информацию об этом.
mahovik
01 января 2017 г., 11:04
Насколько известно Пугачева покинула Липецк в августе 1970 года
Гость
01 января 2017 г., 10:58
Мерзотная, вульгарная бабища с пропитым голосом. Не понимаю, чем она может нравится.
Все комментарии (4)
2017 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Рейтинг@Mail.ru
Сопровождение и развитие портала - Интаро