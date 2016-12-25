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НовостиОбщество

Священники посетили психоневрологический интернат

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25 декабря 2016 г., 11:04
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Священники посетили психоневрологический интернат

В период рождественского поста пациенты учреждения могли исповедаться и причаститься.

Настоятель Михайло-Архангельского храма протоиерей Валерий Ерёмин и клирик этого же храма иерей Димитрий Полукаров посетили Дёмкинский психоневрологический интернат, для того чтобы постояльцев проживающих здесь, в дни Рождественского поста, причастить Святых Христовых Тайн, сообщает Елецкая епархия. В этом интернате постоянно проживает более 100 человек, 26 из них не могут самостоятельно передвигаться. В этот день исповедовалось и причащалось 64 человека, из них 5 лежачие. После причастия протоиерей Валерий обратился к присутствующим с пастырским словом, в котором говорил о терпимости и сострадании. В интернате также состоялось рабочее совещание с сотрудниками и духовенством, был выработан и утверждён план совместных мероприятий О.Г.Б.У. «Дёмкинский психоневрологический интернат» с отделом социального служения и благотворительности Чаплыгинского благочиния Елецкой епархии РПЦ на 2017 год. В заключении встречи духовенства и сотрудников интерната директор отметила, что приезд священника очень важен не только для проживающих в интернате но и для сотрудников этого учреждения, так как приходиться большому количеству специалистов трудиться в непростой обстановке и духовная поддержка необходима в этой ситуации.
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Светлана
25 декабря 2016 г., 11:38
Какие все худые. Видно голодом морят.
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