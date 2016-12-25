За что боролись, на то и напоролись

Итоги неделиНа этой неделе президент России отдал дань заведенной им же традиции: в течении четырех часов отвечал на вопросы журналистов. Так как никаких «прорывных» моментов в словах Владимира Путина на этой встрече не случилось, перейдем к нашей местечковой политике.
Липецк - большая деревня?
«Членов фракции КПРФ в облсовете обвинили в кумовстве». На основании родства первого секретаря обкома КПРФ Николая Разворотнева со вторым секретарем обкома КПРФ Сергеем Токаревым депутаты-члены «ЕР» обвинили коммунистов в «конфликте интересов» и не дали возможности зятю экс-парламентария Госдумы РФ работать в областном Совете на постоянной профессиональной основе (т.е. получать в областном Совете зарплату государственного служащего).
- Фракции КПРФ пора поставить точку на Токареве! - сказал один из парламентариев, представляющих нынешнюю «руководящую и направляющую» партию.
Конец травле фракции КПРФ положил спикер областного Совета. Павел Путилин сообщил коллегам, что один ее депутат имеет возможность работать в облсовете на постоянной основе, посоветовав коммунистам определиться с кандидатурой.
Очень едкое замечание на этот счет сделал читатель GOROD48 под ником «Дык»:
- Если бы родню всех меров, замов, помов, начальников управлений, департаментов, отделов, делапутов попели бы из чиновников, то вакансий бы %75 набралось! А тут 2-х нищих КПРФников обидели! Вот не дадут Токареву зарплату, тогда у него с Разворотневым точно будет дома «конфликте интересов».
На этой же сессии неожиданно для всех бывший координатор ЛДПР «наехал» на главу Липецка (см. «Максим Халимончук: «Городом управляет деревня»).
- Наш город не готов к новогодним праздникам. Серые улицы. Нет иллюминации. Городом управляет деревня. Так мы окончательно превратим город в сяло! - акцентируя внимание на неправильном произношении пожилыми сельскими жителями слово «село» в винительном падеже, бывший региональный координатор ЛДПР отозвался об уроженце Тербунов Сергее Иванове.
- Никакой личной обиды у меня на главу Липецка нет. Когда-то я воевал с вице-мэром Антоном Курочкиным, и меня также упрекали в чем-то личном. Ничего личного! Я реально так думаю. Меня как жителя Липецка не устраивает ситуация с ремонтом дорог, с уборкой улиц и дворов от снега, с той же новогодней иллюминацией! Как так, не украсить город перед праздниками? Поэтому я и дальше буду говорить чиновникам любого ранга то, что о них думаю, - сказал Максим Халимончук GOROD48, комментируя свое резкое выступление на сессии.
Кстати, «Итоговый рейтинг мэров российских городов: глава Липецка - 33-й» из глав 88 городов. А лидером рейтинга стал мэр Тюмени Александр Моор. Вторую строчку занял мэр Казани Ильсур Метишин. На третьем месте - мэр Уфы Ирек Ялалов.
А вот новогодний подарок от Сергея Иванова липчанам, живущим в неприватизированных квартирах, нельзя назвать приятным, ведь «Цена соцнайма в Липецке выросла в 37 раз». Теперь плата за использование одним квадратным метром обойдется ответственному квартиросъемщику в 41,7 рублей (до этого базовая ставка составляла 1,19 рублей). Итоговый размер платы за наем жилого помещения устанавливается с использованием коэффициента, характеризующего качество и благоустройство жилого помещения, месторасположения дома. Так, учитываются этажность дома, его возраст, а также наличие мусоропровода или лифта.
Елочка, гори! Или не гори?
В минувший понедельник «В мэрии раскрыли грандиозные планы новогодних праздников». Председатель городского департамента образования Виктория Якимович рассказала о некоторых из более чем 1200 запланированных мероприятий. Из опыта прошлых лет следует, что на концертах и спектаклях департамента культуры смогут побывать до 90 тысяч горожан, на мероприятиях департамента образования - около 77 тысяч, на акциях департамента физкультуры и спорта - около 40 тысяч.
Некоторые праздничные мероприятия пройдут на свежем воздухе. Так, в новогоднюю ночь с 1.00 до 3.00 липчан ждут на дискотеках на снегу - у спортивных комплексов, Домов культуры, на специально организованных площадках в микрорайонах.
Виктория Якимович чрезвычайно довольна тем, что в этом году наконец-то местам массового отдыха горожан уделено большое внимание. Если в прошлом году на все парки Липецка было выделено 5 млн рублей, то в этом на их благоустройство - 62,5 миллиона. И львиная доля - на Нижний парк. Проектом бюджета следующего года на возрождение парков предусмотрено выделение еще большей суммы: порядка 80 млн рублей, причем 30 миллионов - на парк миниатюр в парке Металлургов - даст частный инвестор. Также чиновница сообщила, что «В Липецке построят ледяной городок». Из слов Якимович следовало, что его построят в Парке Победы и заселят ледяными скульптурами - сказочными персонажами, в т.ч. Дедом Морохом и Снегурочкой, уже в эту субботу.
Однако жизнь внесла в планы мэрии свои коррективы. Так, «В парке Победы не успевают в срок создать ледовый городок» - причины этого не ясны. Под угрозой срыва оказались и все анонсированные департаментом культуры мероприятия из-за того, что «В липецких школах ввели карантин до 31 декабря». Аргументами для внеплановых каникул стало то, что зарегистрировано 43 лабораторно подтвержденных случая гриппа (до этого были приостановлены занятия в двух школах Липецка полностью и в 176 классах 31-ой школы).
Во вторник GOROD48 сообщил, что «В мэрии не знают, что делать с назначенными на время карантина массовыми мероприятиями», ведь малолетних артистов нужно сберечь от гриппа, а спектакли и концерты с воспитанниками учреждений дополнительного образования должны были начаться уже в эту пятницу. А в пятницу стало понятно, что «Грипп в Липецке де-факто отменил все новогодние мероприятия». Чтобы попасть на спектакли и представления, детям нужно купить билеты. Но в школах организованные походы в учреждения культуры запрещены по причине карантина.
- Сомневаюсь, что запланированные на конец этой недели новогодние представления состоятся. Все вопросы с посещением елок, спектаклей и концертов решают организации сферы культуры самостоятельно. В конце концов, все зависит от реализации билетов на массовые мероприятия, цена которых - 100-200 рублей, - сказала председатель городского департамента культуры Виктория Якимович.
В свою очередь, GOROD48 связался с теми ДК, в которых были запланированы на сегодня новогодние представления. Оказалось, что в городском ДК (в поселке ЛТЗ) спектакль отменили. Массовые мероприятия там стартуют только на следующей неделе, во вторник, 27 декабря. А в ДК «Сокол» на пятничное представление по состоянию на утро было куплено всего… 10 билетов.
А вот в учреждениях культуры областного подчинения детских соплей не боятся. GOROD48 сообщил, что «В театре елки будут, несмотря на карантин» - в областном театре драмы имени Льва Толстого, который не закрывается на карантин. Не отменяют планов и в Липецком государственном театре кукол (см. «В кукольном театре карантин только для школьников»).
Алкоголизм не пропьешь!
В понедельник начался мор в Иркутске, где к концу недели от отравления метиловым спиртом, который добавили в настойку боярышника для ванн (!), насмерть отравилось более 70 человек. В связи с событиями в Забайкалье у нас усилили контроль за киосками. В результате «В Липецке изъяли около 500 флаконов «Боярышника» и других «фанфуриков». Впрочем, по одному делу об административном правонарушении в отношении предпринимателя было получено экспертное заключение: в косметической продукции «двойного применения» не было никаких смертоносных добавок, только спирт и вода.
Также выяснилось, что «Прокуратура за год возбудила 76 дел за торговлю «фанфуриками».
Однако ничего примечательного, кроме количества умерших за короткое время в Иркутской области, в ситуации с пищевыми отравлениями нет. Судите сами: в России в 2013 году спиртосодержащей косметической продукцией, самогоном, «паленкой», стекломоем, тормозной жидкостью и другой «левотой» отравилось 52 тысячи человек, из них смертельно - 13 586. В 2014 году эти цифры, соответственно, составили 48 807 человек и 14 041. В прошлом году - 50 463 и 14 250 человек. Очевидно, что такими же будут показатели этого года.
Кстати, по оценке Центра изучения федерального и региональных рынков алкоголя, 10% граждан России регулярно принимают спиртосодержащие настойки и лосьоны!
Как написал один известный российский блоггер, а как не пить, когда по телевизору одна жизнь, а вокруг - другая?
«Липчане ежедневно травятся алкоголем». Как сообщили GOROD48 в отделении токсикологии Липецкой областной больницы, практически ежедневно к ним поступают жертвы алкогольных отравлений, причем за сутки бывает один-два таких пациента. При этом медикам порой бывает невозможно установить, что именно пили их пациенты. А раз есть спрос - будет и предложение. На фоне дорогой «казенки» «В Липецке не прекращается торговля «фанфуриками». Оказывается, у нас в городе продолжают работу не менее 28 точек продажи спиртосодержащих лосьонов.
Не удивительно, что «Роспотребнадзор учит липчан культуре употребления спиртных напитков». Удивительно, что чиновники рассчитывают на какой-то положительный эффект от своих пресс-релизов, будто бы те, кто употребляет «стекломой» и «фанфурики», читают специализированные сайты российских охранных ведомств.
Интересно, что ждет курильщиков, ведь «Липецк ждет резкое подорожание сигарет»? Это связано со значительным увеличением акциз на табачные изделия. Цена пачки сигарет в России в 2017 году может достичь 220 рублей. Что тогда будут курить горожане? Березовые веники или самосад, завернутый в бесплатно раздаваемую газету «Первый номер», издаваемый мэрией?
Каждый зарабатывает в меру своей испорченности
На этой неделе состоялась заключительная сессия Липецкого городского Совета в этом году. Прошла она на удивление спокойно. Депутаты приняли во втором чтении бюджет муниципалитета на 2017 год (по доходам он составит 8,7 млрд рублей, по расходам - 9 млрд рублей) и ряд нормативных актов. В том числе депутаты проголосовали за дальнейшее издание газеты «Первый номер», которая де-юре не является муниципальным СМИ . Более того, за публикацию нормативных актов из городской казны денежки текут в ИД «Липецкая газета», в то время как на издание «Первого номера» в следующем году из муниципального бюджета будет потрачено 18 млн рублей.
Между тем «Интерес к СМИ в Липецкой области снижается». Несмотря на сотни миллионов вливаний бюджетных средств в провластные СМИ региона (на эти цели в следующем годлу, как писал ранее GOROD48, будет выделено 253 млн рублей) их уровень оставляет желать лучшего, как и внимание к ним граждан. По результатам исследования все регионы поделили на четыре группы. Рейтинг А присвоен 11 наиболее развитым регионам, среди лидеров группы - Москва, Санкт-Петербург, Московская и Свердловская области. 30 регионам со средним уровнем развития института массовой информации присвоен рейтинг B. К категории C отнесли 33 региона с недостаточным уровнем (Липецкая область ухудшила свое положение - из группы В перешла в группу С).
Но бюджет пилят не только через СМИ. Излюбленная тема - строительство. Особенно «давай-давай» очевидно в конце года (см. «Чиновники засекретили стоимость ремонта дороги «Липецк-Данков»). А вот о том, как живут, вернее, выживают обычные люди, неизбалованные вниманием власти, можно прочитать в репортаже «Отшельники из Немерзи».
- Вообще бардак этот надоел, - продолжает Игорь (герой этой публикации. - Прим. GOROD48). - Вот сейчас вам расскажет баба Клава, как она выживает в Немерзи. Правда, она радио слушает, и Путина очень любит. А вот я перестал вообще всем политикам доверять, и телевизор смотреть. Вот почему, у полковника этого, как его, арестовали которого, Захарченко, миллиарды, а у людей денег нет вообще?! Сколько министров Путин пересажал? Одного пока? А губернаторов? Двух-трех?.. Да в дерьме мы по уши живем! Напишите об этом. Напишите, что в Немерзи той же ни дороги нет, «скорая» к людям проехать не может, воду часто отключают, люди живут отшельниками. А то у вас все у журналистов, что ни читай, что ни слушай и не смотри: «Украина да Украина, Донбасс да Донбасс, Сирия да Алеппо!». Когда вы про Россию будете говорить, как она живет, какие у нее проблемы? Расскажите, наконец, как народ нищает, а кучка - жирует и, что эти проблемы главнее сирийского или украинского вопросов. А то я, смотря телевизор, засыпаю на Донбассе, а просыпаюсь в Алеппо. Надоело, честное слово. Я даже этот зомбоящик вынес в сарай…
Это всего лишь фрагмент под названием «Засыпаю в Украине, просыпаюсь в Алеппо. Надоело!» из этого очерка. Прочитайте его весь, рекомендуем!
… На последней, уже упомянутой сессии горсовета, вице-спикер Евдокия Бычкова предложила купить депутатам календари с изображением бювета минеральных вод.
- Каждый, кто приобретет за сто рублей этот календарь, внесет свой вклад в восстановление бювета, которому в 2018 году исполнится 220 лет. Когда мы его построим, он простоит 200-300, а то и 500 лет на радость нашим потомкам, - сказала Евдокия Бычкова (см. «Кто возьмет плакатов пачку, тот получит водокачку!»).
А на состоявшейся сессии областного Совета депутаты рассмотрели новый проект закона «Об Общественной палате Липецкой области». «Новая Общественная палата Липецкой области станет абсолютно лояльной губернатору», ведь он кооптирует туда треть его членов, а еще треть отправит в него облсовет (лишь 16 человек из 48-ми выберут в состав Общественной палаты собственно общественники). Также после того, как «Татьяна Москалькова одобрила кандидатуру нового липецкого омбудсмена», 69-летний бывший ректора ЕГУ Валерий Кузовлев принес присягу нового Уполномоченного по правам человека в Липецкой области.