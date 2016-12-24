В Липецком зоопарке прошел новогодний праздник

Сегодня в зоопарке прошёл Новогодний семейный праздник «В зоопарке Новый год! Ёлка в гости всех зовёт!» для детей и внуков сотрудников зоопарка и юннатов.

На празднике была организована выставка «Дизайнерская ёлка». Дети с помощью родителей изготовили ёлки из самых разных материалов и за участие в этом конкурсе были награждены призами. Ребята встретились с дедом Морозом, поиграли с ним в игры. Директор зоопарка поздравил всех с наступающим Новым годом и вместе с Дедом Морозом раздал подарки детям. Самые активные участники продемонстрировали новогодние костюмы, спели песню, исполнили музыкальный номер и прочитали стихи о Новом годе. Закончился праздник катанием на санях деда Мороза, сообщили в Липецком зоопарке.