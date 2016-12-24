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НовостиОбщество

В Липецком зоопарке прошел новогодний праздник

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0
24 декабря 2016 г., 17:51
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В Липецком зоопарке прошел новогодний праздник

Сегодня в зоопарке прошёл Новогодний семейный праздник «В зоопарке Новый год! Ёлка в гости всех зовёт!» для детей и внуков сотрудников зоопарка и юннатов.

На празднике была организована выставка «Дизайнерская ёлка». Дети с помощью родителей изготовили ёлки из самых разных материалов и за участие в этом конкурсе были награждены призами. Ребята встретились с дедом Морозом, поиграли с ним в игры. Директор зоопарка поздравил всех с наступающим Новым годом и вместе с Дедом Морозом раздал подарки детям. Самые активные участники продемонстрировали новогодние костюмы, спели песню, исполнили музыкальный номер и прочитали стихи о Новом годе. Закончился праздник катанием на санях деда Мороза, сообщили в Липецком зоопарке.
Теги новости: новый год, зоопарк,
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Ваши комментарии
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феерично
24 декабря 2016 г., 18:53
Новый Год в Зоопарке...Бог мой - что ещё придумают в этом колхозе Пипецк?...
надо статус зоопарка расширить на весь город.
дед
24 декабря 2016 г., 18:47
Скоро в Российском зоопарке отпразднуют новый год.Люди в клетках будут ждать подачки а вместо этого у них вновь остригут шерсть,отрежут бивни тыкнут палкой в бок.Чтобы в следующем году они не воняли, а давали больше и вели себя тиши.
mygorod48.ru\dfh457rj
24 декабря 2016 г., 18:10
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