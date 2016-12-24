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НовостиОбщество

Липчанину с зарплатой 25 тысяч придется копить на автомобиль почти 3,5 года

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24 декабря 2016 г., 16:51
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Липчанину с зарплатой 25 тысяч придется копить на автомобиль почти 3,5 года

Согласно результатам исследования, средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в нашей стране за 10 месяцев 2016 года составила 1,37 млн рублей, а среднемесячная начисленная заработная плата достигла 35,7 тыс. рублей. Таким образом, собрать эту сумму среднестатистический житель России сможет в течение 38 месяцев или немногим более трех лет.

Эксперты отмечают, что в зависимости от места жительства срок накопления денег на автомобиль может заметно отличаться, поскольку размер среднемесячной зарплаты и средневзвешенные цены на автомобили в субъектах РФ разнятся. Так, быстрее всего в нашей стране накопить денег на машину могут жители Ямало-Ненецкого автономного округа. Для этого им может хватить 17 месяцев, т.е. менее полутора лет. На один месяц больше, чтобы накопить денег, потребуется жителям Чукотского АО. Причиной лидерства указанных регионов является самая высокая среднемесячная зарплата в стране (свыше 80 тыс. рублей).

Всего же в 24 российских регионах срок накопления оказывается меньше, чем в среднем по стране. Среди них присутствуют и столичные субъекты РФ – Москва (28 месяцев) и Санкт-Петербург (34 месяца), которые в рейтинге занимают 6-е и 14-е место соответственно.

В подавляющем большинстве субъектов РФ жителям необходимо будет потратить больше времени для накопления денег на автомобиль, чем среднестатистическому россиянину. В их числе Липецкая область, расположившаяся на 35 месте. Липчанину, при средней зарплате в 25 тыс рублей, потребуется 41 месяц, или 3,4 года, чтобы скопить на автомобиль стоимостью 1038,9 тыс рублей, сообщает агентство "Автостат".
Теги новости: покупка, автомобиль,
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я не могу...)))
24 декабря 2016 г., 18:28
какая гнустная ложь..откуда такие зарплаты ?!?!..от 10 000 до 20 000 !!! по всей россии..это лет 20-40 надо будет копить на авто !
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24 декабря 2016 г., 18:10
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среднемесячная начисленная заработная плата достигла 35,7 тыс. рублей
24 декабря 2016 г., 17:31
Вранье ! На авито работа нет таких Зарплат
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