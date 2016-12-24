На единовременную выплату врачам переехавшим в село выделено 30 млн

Каждый врач, согласившийся переехать в сельскую местность, получит 1 млн подъемных.

В рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения», Правительство РФ распределило межбюджетные трансферты из бюджета ФОМС бюджетам территориальных фондов ОМС в размере 3200 млн рублей. Это позволит дополнительно трудоустроить около 5 тыс. врачей в медицинские учреждения сельских населённых пунктов, рабочих посёлков и посёлков городского типа.В соответствии с Федеральным законом №326-ФЗ (статья 51) в 2017 году будут производиться единовременные компенсационные выплаты (в размере 1 млн рублей на одного специалиста) медицинским работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим в 2016 и 2017 годах или переехавшим из другого населённого пункта на работу в сельский населённый пункт, или рабочий посёлок, или посёлок городского типа и заключившим договор с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Федерации.

Такие выплаты финансируются за счёт межбюджетных трансфертов, предоставляемых территориальному фонду обязательного медицинского страхования из бюджета Федерального фонда ОМС , и средств субъектов Федерации в соотношении соответственно 60% и 40%.

Липецкая область получит на эти цели 30 млн рублей.

К примеру, наши соседи, Воронежская область получит около 41 млн,Тамбовская - 60 млн, Курская около 26 млн, Белгородская - 30 млн.