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НовостиОбщество

На единовременную выплату врачам переехавшим в село выделено 30 млн

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24 декабря 2016 г., 16:36
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На единовременную выплату врачам переехавшим в село выделено 30 млн

Каждый врач, согласившийся переехать в сельскую местность, получит 1 млн подъемных.

В рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения», Правительство РФ распределило межбюджетные трансферты из бюджета ФОМС бюджетам территориальных фондов ОМС в размере 3200 млн рублей. Это позволит дополнительно трудоустроить около 5 тыс. врачей в медицинские учреждения сельских населённых пунктов, рабочих посёлков и посёлков городского типа.

В соответствии с Федеральным законом №326-ФЗ  (статья 51) в 2017 году будут производиться единовременные компенсационные выплаты (в размере 1 млн рублей на одного специалиста) медицинским работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим в 2016 и 2017 годах или переехавшим из другого населённого пункта на работу в сельский населённый пункт, или рабочий посёлок, или посёлок городского типа и заключившим договор с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Федерации.

Такие выплаты финансируются за счёт межбюджетных трансфертов, предоставляемых территориальному фонду обязательного медицинского страхования из бюджета Федерального фонда ОМС , и средств субъектов Федерации в соотношении соответственно 60% и 40%.

Липецкая область получит на эти цели 30 млн рублей. 

К примеру, наши соседи, Воронежская область получит около 41 млн,Тамбовская - 60 млн, Курская около 26 млн, Белгородская - 30 млн.

Теги новости: выплаты, медицина
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Инна
24 декабря 2016 г., 17:57
Был у нас такой молодой специалист-травматолог в Долгоруково. Не гнушался с бабулек "благодарность"постоянно получать. Как специалист полный ноль. Сейчас видно время обязательное закончилось- в Липецк переехал.
Стандартно всё
24 декабря 2016 г., 17:48
Деньги оформят на "своих", которые села и не видели. А пахать будут те, кто и сейчас... "Нивы" на вызовы ездить как отдали врачам? Помните? Жаль, ФСБ не помнит!
Доктор Петров
24 декабря 2016 г., 17:42
Врачи и так не бедствуют особенно в Чаплыгине там наблюдается такая тенденция не успеет пациэнт зайти к врачу в кабинет а тот уже карман показывает
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