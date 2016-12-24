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НовостиОбщество

Липецкий педуниверситет получит больше бюджетных мест

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24 декабря 2016 г., 16:25
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Липецкий педуниверситет получит больше бюджетных мест

Приказом Рособрнадзора от 22 декабря года Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского считается аккредитованным по всем заявленным уровням профессионального образования (бакалавриат, магистратура, аспирантура).

Аккредитовано 8 направлений магистратуры и 10 направлений аспирантуры.

Теперь ЛГПУ как сообщили в пресс-центре университета, имеет возможность реализовывать образовательные программы на всех трех ступенях высшего образования.  

Для вуза открываются перспективы  создания собственных диссертационных советов, масштабной научной и социокультурной деятельности. Университетт получит больше бюджетных мест.

Теги новости: Липецкий педагогический университет
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Ваши комментарии
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24 декабря 2016 г., 17:26
Пожалуйста, уберите жену Кошелева. Она же всю жизнь в системе дошкольного образования работала!!! Ну как она может руководить вузом-то.
Человек
24 декабря 2016 г., 17:25
Подумайте хорошо перед тем, как идти в ЛГПУ на эти бюджетные места. Ой как подумайте. Хотите показуху? Идите. Хотите реального образования - езжайте в другой город.
КСтудент
24 декабря 2016 г., 17:23
Загляните на слащавый сайт педа - прорыв, грандиозное событие, невероятное достижение. И везде - Федина. Жена Ивана Кошелева почти в каждой новости.
От этой показухи уже тошнит. Одумайтесь. Не выставками "В переходе", не слащавыми новостями о могучих прорывах должен жить университет, а реальной наукой, образованием, культурой. Есть ли она там? Из университета ушли немало людей после смены руководства. Жалко. Пед теряет свой реальный статус. Уберите ректора, ПОЖАЛУЙСТА.
Все комментарии (5)
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