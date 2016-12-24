Липецкий педуниверситет получит больше бюджетных мест

Приказом Рособрнадзора от 22 декабря года Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского считается аккредитованным по всем заявленным уровням профессионального образования (бакалавриат, магистратура, аспирантура).

Аккредитовано 8 направлений магистратуры и 10 направлений аспирантуры.



Теперь ЛГПУ как сообщили в пресс-центре университета, имеет возможность реализовывать образовательные программы на всех трех ступенях высшего образования.



Для вуза открываются перспективы создания собственных диссертационных советов, масштабной научной и социокультурной деятельности. Университетт получит больше бюджетных мест.