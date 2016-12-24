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НовостиОбщество

Водителям автобусов рекомендовали не высаживать безбилетных детей

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24 декабря 2016 г., 14:04
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Водителям автобусов рекомендовали не высаживать безбилетных детей

Телеграмма с такой рекомендацией поступила в Липецк из министерства транспорта РФ.

Вопросы перевозки детей в пассажирском транспорте, а также организации их доставки к местам проведения соревнований, конкурсов, концертов и прочих мероприятий обсуждались в рамках совещания у вице-мэра Андрея Шорстова. В обсуждении приняли участие представители ГИБДД, УМВД, а также руководители структурных подразделений администрации города.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, Андрей Шорстов ознакомил собравшихся с телеграммой Министра транспорта РФ Максима Соколова. В ней глава отрасли рекомендует органам местного самоуправления довести до профильных ведомств информацию о недопустимости отказа в перевозке детей, которые по каким-либо причинам не могут оплатить проезд. В свою очередь, Андрей Шорстов поручил департаменту транспорта провести соответствующие беседы с руководителями компаний-перевозчиков

- Конечно, бесплатный проезд не должен носить массовый характер. Но, если ребенок забыл или потерял проездной документ – тем более зимой - мы просто не имеем права оставлять его на улице, - отметил Андрей Шорстов.

Вместе с тем, по словам представителя УМВД, в случае, если с ребенком произойдет несчастье, водителю, не пустившему юного пассажира в автобус, может грозить и уголовная ответственность по статье «Оставление в опасности».

Участники совещания обсудили и вопрос доставки детей к местам проведения массовых мероприятий. Как известно, о перевозке 8 и более детей, организаторы должны уведомить УГИБДД не позднее, чем за 10 дней. Однако на сегодняшний день сотрудникам ведомства сообщают только о 10-15% таких перевозок. Остальные организованы и совершаются с нарушениями соответствующих требований. Руководители департаментов сообщили, что в настоящий момент уже состоялся целый ряд встреч с педагогами, тренерами, директорами учреждений образования, спорта и культуры. Им, а также родителям юных липчан, напомнили о правилах организации транспортировки детей и ответственности за пренебрежение ими. В преддверии новогодних праздников особое внимание будет уделяться междугородним экскурсиям для липецких школьников.

Одной из центральных тем стала выработка алгоритма действий на случай чрезвычайной ситуации при перевозке детей. Сотрудники ГИБДД довели до сведения сразу несколько телефонов, по которым сопровождающие или водитель автобуса, который сломался или попал в ДТП, могут связаться с профильными ведомствами для оперативного получения помощи. В первую очередь – это единый номер экстренных служб «112». Также это телефоны дежурных управления ГИБДД, которые могут связаться с любым подразделением своего ведомства на территории России: 42-35-54, 42-35-55 и 42-35-75. Представитель управления по делам ГО и ЧС отметил, что на территории Липецка создано и находится в полной готовности 9 пунктов временного размещения, где попавшим в чрезвычайную ситуацию могут предоставить медицинскую помощь, горячую еду и ночлег.

- Мы надеемся, что праздники и наступающий год пройдут спокойно. Вместе с тем, проблему всегда лучше предупредить. Поэтому необходимо выработать четкий алгоритм действий, чтобы любой вопрос решался в течение нескольких минут минимальным количеством звонков, - отметил заместитель главы администрации Липецка Андрей Шорстов.

Теги новости: транспорт
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колхозник
24 декабря 2016 г., 17:18
А вот у нас ещё лекарства,продукты,кино без платно ну к слову коммунизм,он ведь как колхоз с (ко)НАЧИНАЕТСЯ.Давайте к нам в счастливое прошлое,место всем хватит.А Москва она тоже колхоз но побольше чем наша мудилавка или ну что то так.
Маршрутковозам:
24 декабря 2016 г., 17:14
"...в случае, если с ребенком произойдет несчастье, водителю, не пустившему юного пассажира в автобус, может грозить и уголовная ответственность по статье «Оставление в опасности»."!!!
888
24 декабря 2016 г., 17:11
Водитель Иван Степанычь., При Наролине проезд был бесплатный и зарплата у водителей 300р но тогда водитель автобуса это была элита,а сейчас???)
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