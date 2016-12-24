Юная жительница поселка Лев Толстой стала дипломантом I степени международного конкурса

Фото: narodnoeslovo.ru

Ученица второго класса Лев-Толстовской Детской школы искусств Полина Дьякова приняла участие в ежегодном фестивале «Мы вместе», который прошёл в Москве.

Этот музыкальный конкурс регулярно проводится с целью выявления и всесторонней поддержки наиболее талантливых солистов и коллективов.

Фестиваль длился пять дней. В первый — прошли конкурсные выступления участников семи–восьми лет. Полина исполнила эстрадную песню на русском языке «Мы вместе» и произведение Александра Ермолова «Мне сегодня скучно». Девочка уверенно чувствовала себя на сцене.

Полина участвовала в мастер-классе по эстрадному вокалу, творческой встрече с композитором Александром Ермоловым, председателем жюри и одним из организаторов конкурса. Кульминацией дня стал гала-концерт. После исполнения песен детьми, которые претендовали на гран-при, состоялось награждение. В своей возрастной категории в обеих номинациях Полина была удостоена дипломами первой степени и медалями, сообщает газета "Народное слово".



