Рецидивист похитил на елочном базаре дерево и пытался его продать рядом с местом кражи

Мужчина задержан.

Вечером 23 декабря в селе Волова была совершена абсурдная кража: заметив на улице Советской у фасада магазина елочный базар 49-летний местный житель похитил с него новогоднее дерево. Добычу преступник решил тут же продать для чего встал с другой строны магазина. Конкурент по елочному бизнесу попался на глаза продавщице магазина. Женщина проверила наличие елок, и не достчитавшийсь одной, с криками набросилась на вора. Тот прихватив елку убежал.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, сегодня утром злоумышленник был задержан. Елка нахождилась при нем.Решает вопрос о возбуждении в отношении мужчины, ранее уже судимого, уголовного дела.