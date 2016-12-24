Искать:
24
Суббота, 24 декабря 2016 г.18:00
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиПроисшествия

Рецидивист похитил на елочном базаре дерево и пытался его продать рядом с местом кражи

Рекомендую
1
24 декабря 2016 г., 10:16
16
1268
Изменить шрифт
Рецидивист похитил на елочном базаре дерево и пытался его продать рядом с местом кражи

Мужчина задержан.

Вечером 23 декабря в селе Волова была совершена абсурдная кража: заметив на улице Советской у фасада магазина елочный базар 49-летний местный житель похитил с него новогоднее дерево. Добычу преступник решил тут же продать для чего встал с другой строны магазина. Конкурент по елочному бизнесу попался на глаза продавщице магазина. Женщина проверила наличие елок, и не достчитавшийсь одной, с криками набросилась на вора. Тот прихватив елку убежал.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, сегодня утром злоумышленник был задержан. Елка нахождилась при нем.

Решает вопрос о возбуждении в отношении мужчины, ранее уже судимого, уголовного дела.
Теги новости: кража
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

«Чувство выздоровления - одно из самых сладостных».
«Чувство выздоровления - одно из самых сладостных».

Новости по теме

Липчанин пытался обокрасть ТРЦ «Европа»
Липчанин пытался обокрасть ТРЦ «Европа»
16.12.2016 08:32:42
15
5201
Квартирные воры похитили золото и стиральную машину
Квартирные воры похитили золото и стиральную машину
17.12.2016 09:24:00
10
3080
Полицейские задержали похитителя интернет-оборудования
Полицейские задержали похитителя интернет-оборудования
19.12.2016 08:36:45
1
1014
Двое липчан пытались украсть дверь
Двое липчан пытались украсть дверь
21.12.2016 12:22:37
2
1394
В Липецке разули "Приору"
В Липецке разули "Приору"
23.12.2016 17:45:43
41
4571
Ваши комментарии
Добавить комментарий
Бородачь
24 декабря 2016 г., 17:33
Понять и Простить .... :)
санек
24 декабря 2016 г., 16:46
100% зубеник буянит,у него запой случился
Липчанка
24 декабря 2016 г., 16:38
Кража века :D, Сонька - золотая ручка 100 раз перевернулась "ржу не могу"
Все комментарии (16)
2016 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Сопровождение и развитие портала - Интаро